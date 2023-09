Tutte le sfumature della cultura alla Pastorale 

Intelligenza artificiale: straordinaria opportunità o innovazione dai risvolti poco etici? Di questo e di tanto altro si è parlato nel gran finale della Pastorale del Turismo “Scienza senza certezze? Tra bisogno di verità e intelligenza artificiale”, la scorsa domenica a Tortolì. Un dialogo-dibattito con il telogolo romano e frate francescano Paolo Benanti e il professore ordinario di fisica e astrofisica all’università di Milano, Marco Bersanelli. Nell'incontro moderato dalla giornalista Simona De Francisci si è parlato dei grandi temi dell'attualità.

Riflessione

L’intelligenza artificiale è arrivata in modo dirompente nelle nostre vite, tocca tutti i settori. E toccherà tutto quello che facciamo ed è questo che spaventa. «Ho più paura della stupidità naturale che non dell'intelligenza artificiale», ha detto il frate specializzato nei temi di etica, bioetica ed etica delle tecnologie che nei prossimi giorni parlerà anche all’Onu proprio di intelligenza artificiale. «Non c'è da avere paura nei processi di innovazione ma chiedersi cosa vogliamo e perché, fare i cristiani. Chiedersi qual è il senso delle cose che vogliamo automatizzare. Ogni mezzo è lecito? Per quale fine? Quali i limiti?» Con Bersanelli si è cercato di capire quali le certezze che può dare la scienza. Si è parlato di stelle, luci primordiali, di un universo che muta e racconta una storia, della sua vastità infinita che neanche possiamo immaginare. Si è conclusa affrontando questi grandi temi la Pastorale del Turismo all'anfiteatro Caritas di Tortolì dove anche questa volta il pubblico delle grandi occasioni.

Perché il bilancio di questa nona edizione ideata e realizzata dalla Diocesi di Lanusei e di Nuoro, iniziata lo scorso 2 agosto e che quest’anno si è protratta fino a domenica 17 settembre, è stato più che positivo. Lo dicono i numeri di una manifestazione che per quanto riguarda le presenze su entrambi i palcoscenici di Tortolì e l’Area Fraterna a La Caletta di Siniscola conta circa 20 mila gli spettatori totali ai quali si aggiungano i tanti virtuali, grazie alle dirette streaming. Ventuno giorni di eventi, un calendario con 24 protagonisti, personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi. Apprezzamento, consenso e supporto sono arrivati non solo dal pubblico che oltre agli affezionati della kermesse estiva, annovera al suo interno un numero sempre più ampio di turisti e dagli stessi ospiti e dal loro entourage, che hanno sottolineato caratura della manifestazione felicemente sorpresi che fosse la Chiesa a ideare e organizzare simili eventi. Ma l’intento e lo spirito stesso della Pastorale del Turismo è proprio questo, come spiegato dallo stesso vescovo Antonello Mura, mente e cuore di un progetto maturato negli anni: «Un progetto ecclesiale con l’aspirazione di essere culturale, quindi attento a idee, temi e orizzonti che aiutino a pensare e a offrire contenuti attuali e decisivi per la nostra vita». Tra gli ospiti che si sono confrontati con il tema dell’anno, “Fascino del dubbio, desiderio di certezze”: Pupi Avati, Salvatore Mereu, Giovanni Scifoni, Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi, Don Gino Rigoldi, Simone Cristicchi, don Luigi Verdi, Mariangela Pira, Lucia Capuzzi, Elvira Serra, Carla Frogheri, don Fortunato Di Noto, Chiara Griffini, Nello Scavo, David Puente, Gianfranco Zola, Andrea Lucchetta, Niccol ò Fabi, Giacomo Poretti.

