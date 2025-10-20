«Tutte le sarde in Serie D possono salvarsi» 

La partenza delle squadre sarde in Serie D è stata «ottima». Ma serve prudenza: «Non vorrei fosse illusoria». Non per pessimismo ma in quanto il torneo «è appena all’inizio» e nelle annate precedenti anche a fronte di un buon avvio la conclusione è stata negativa. Per esempio l’Ilva nel 2024 aveva cominciato positivamente e poi è retrocessa.

Prudenza: così la pensano Antonio Prastaro, allenatore del Villasimius in Eccellenza, e Alessandro Steri, vice allenatore del Budoni in Serie D, ospiti ieri su Radiolina, assieme alla giornalista Ilenia Giagnoni dell’Unione Sarda, della trasmissione “L’Informatore sportivo-il calcio dalla Serie C alla Promozione” condotta da Alberto Masu. Latte Dolce, Cos, Monastir, Budoni e Olbia hanno tutte 13 e 12 punti e sono fuori dalla zona più calda. «Hanno tutte quante la possibilità di salvarsi ma serve cautela», ha sottolineato Prastaro, «perché col mercato i valori cambiano velocemente» e le squadre continentali hanno più margine di intervento.

In ogni caso «per ora le nostre formazioni sono alla pari con le altre», è convinto il tecnico del Villasimius, «a Monastir hanno trovato giovani molto bravi e la squadra ha un grande impianto di gioco, la Cos ha esperienza e individualità, il Latte Dolce ha qualcosina in più per società e organizzazione, il Budoni può stare in D ma dovrà combattere: il salto dall’Eccellenza è ampio».

L’obiettivo dei galluresi neopromossi è la salvezza, come confermato da Steri, secondo cui è fondamentale «non ripetere gli errori di due anni fa» costati la retrocessione: «Abbiamo rinnovato completamente la rosa e l’avvio è stato ottimo, ora dobbiamo dare continuità ai risultati». A partire da domenica nel derby in casa con l’Olbia: «Per loro è stata importante la notizia del cambio di proprietà, saranno euforici e non dovremo farci trovare impreparati».

Per il Villasimius in Eccellenza invece dopo il ko casalingo col Santa Teresa ex fanalino di coda è in programma la sfida in trasferta col Buddusò penultimo. «Il momento successivo alla sconfitta è sempre triste ma è già finito, ora si pensa alla prossima gara», ha detto Prastaro, «i rivali sono stati superiori e va dato loro il giusto merito. Sono venuti da ultimi e si sono comportati da primi. Lo spirito giusto. La trasferta a Buddusò sarà insidiosa. Le partite sono equilibrate, decise spesso da episodi. Noi abbiamo aperto un nuovo ciclo, difficile capire ora quale sia il nostro valore. L’obiettivo è confermare la categoria ma non voglio tirarmi indietro. Capiremo partita dopo partita se si potrà fare un passo in più verso il vertice evitando la zona calda. Siamo giovani e chi ha fame può dire la sua: vedi la Nuorese. Ora la classifica non fa testo, il vero torneo comincia attorno alla decima».

