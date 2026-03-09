Tutte le ragazze mentono: Pulixi a Oristano e Cagliari 

Un mistery dedicato ai lettori più giovani: Piergiorgio Pulixi torna in libreria oggi (a breve distanza dall’uscita del suo giallo con Feltrinelli) con una nuova storia che racconta, dentro i confini delle dinamiche adolescenziali, la morbosità di alcune relazioni, l’invidia, la cattiveria. “Tutte le ragazze mentono”, questo il titolo dell’opera in uscita per Rizzoli, è un thriller pensato per una fascia più giovane di lettori rispetto alla sua produzione solita, ambientato però in un luogo (immaginario) di Sardegna già conosciuto per aver fatto da sfondo al romanzo “L’uomo dagli occhi tristi”: Saruxi.

In concomitanza con l’uscita, oggi Oristano e Cagliari ospiteranno le prime due presentazioni nazionali dell’opera, organizzate da Lìberos nell’ambito del festival Éntula. A Oristano l’incontro, aperto al pubblico, si terrà al Liceo De Castro alle 10.30. Con Pulixi converserà Sabrina Sanna.

La sede cagliaritana della Fondazione di Sardegna ospiterà l’incontro pomeridiano, fissato per le 17.30. Con il giallista dialogherà Francesca Spanu. I posti disponibili sono esauriti e la prenotazione è valida fino alle ore 17.15. Da quel momento eventuali posti liberi verranno resi disponibili alle persone senza prenotazione, in ordine di arrivo.

