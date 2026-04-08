Tutte le accuse di Gravina 

L’Italia non è un Paese per giovani...calciatori. Il pallone azzurro vive da anni al di sopra delle proprie possibilità, non investe per scoprire nuovi talenti e quando questi emergono non sa valorizzarli. Lo straniero la fa sempre più da padrone, con il risultato che la Serie A è il 49esimo campionato al mondo (su 50 monitorati) per percentuale di minuti giocati da Under 21 selezionabili per la Nazionale: solo l’1,9 per cento. Per non parlare degli stadi, sempre più vecchi, scomodi e soggetti a investimenti «totalmente a carico dei club e dei proprietari».

I problemi

Come rimediare al disastro che ha partorito la terza eliminazione consecutiva dalla fase finale del Mondiale? Le proposte, molte «da tempo sul tavolo», sono contenute nel dossier che Gabriele Gravina, il dimissionario presidente della Figc, avrebbe presentato alla VII Commissione cultura della Camera se l’audizione non fosse stata annullata. L’ex numero 1 del pallone, che resterà in carica per gestire l’ordinaria amministrazione sino alle elezioni del 22 giugno, ha deciso comunque di renderlo pubblico. Tre i problemi indicati: le riforme interne bloccate dal veto delle componenti, le proposte di provvedimenti non recepite dalla politica, le leggi che hanno provocato danni al sistema.

Proposte

Un sistema professionistico «economicamente insostenibile» che «perde oltre 730 milioni di euro all’anno» è il primo punto. Serve denaro fresco e per trovarlo Gravina parla del “diritto alla scommessa”, cioè la percentuale di gettito o vincite sul calcio da devolvere al calcio per valorizzare giovani e impianti. Un principio «sancito da una precisa direttiva europea», scrive il presidente dimissionario. Quindi il credito di imposta, sul modello di quanto fatto per il cinema, per finanziare gli investimenti sugli Under 23 selezionabili per le squadre nazionali. Poi il ripristino del regime fiscale agevolato per i professionisti presi all’estero, abolito a fine 2023. Seguono l’abolizione nel 2018 del “divieto di pubblicità e sponsorizzazioni” per gli operatori delle scommesse; il riconoscimento alle Federazioni sportive dello status di “impresa sociale” o, quantomeno, la reintroduzione della norma che ha loro consentito dal 2022 al 2024 di reinvestire la detassazione degli utili commerciali in attività socialmente rilevanti.

Le accuse

Nel dossier al primo posto tra i «vincoli» e le «responsabilità», anche della politica, che condizionerebbero lo sviluppo del sistema calcio, c’è l’abolizione del cosiddetto “vincolo sportivo”, che avrebbe provocato danni ritenuti forse irreversibili alla valorizzazione dei vivai e quindi anche alla crescita di calciatori potenzialmente utili alla Nazionale: è «una legge dello Stato, non una norma federale».

Ma uno dei grandi rimpianti della presidenza Gravina è il fallimento della riforma dei campionati, con la Serie A e la Serie B a 18 squadre e la riduzione dell’area professionistica della Lega Pro. Una proposta «inattuabile per la mancanza di intesa tra tutte le componenti interessate» nonostante sia stata posta alla loro attenzione «sin dal febbraio 2020». Per contrastarla «si è arrivati a minacciare denunce e ricorsi presso gli organi di giustizia sportivi e statali». Infine, c’è la riforma del settore arbitrale studiata in due versioni: una più radicale, con la costituzione di una società che gestisca il professionismo di vertice; una attuabile all’interno del sistema attuale dell’Aia con ugualmente l’introduzione del professionismo arbitrale.

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