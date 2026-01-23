Tutte in casa le quattro squadre sarde 

Un match proibitivo attende le Dinamo Women. Domani alle 12, le biancoblù ricevono al PalaSerradimigni la corazzata Reyer Venezia vicecapolista dell’A1 femminile e unica formazione, insieme a Campobasso, a reggere il passo dell’inarrestabile Schio. «Venezia è una squadra molto forte», mette in chiaro il tecnico Paolo Citrini, «giocano quasi un altro sport, ma questo non significa partire battuti. Dobbiamo giocare la miglior partita possibile, sperando anche che loro non siano al massimo».

Serie A2

Impegni casalinghi per le tre sarde di A2 femminile. Questo pomeriggio (15) apre le danze il Cus Cagliari, che a Sa Duchessa affronta l’ambiziosa Matelica, fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria. Mezz’ora più tardi (15.30) a Selargius tocca alla Nuova Icom: dopo il blitz di Salerno, la squadra di Maslarinos cerca conferme contro Livorno in uno scontro diretto playoff. Debutto per la nuova ala finlandese Aijanen.

Domani (16) completa il quadro la Sardegna Marmi Cagliari, che contro Salerno al PalaRestivo cerca un successo che manca dallo scorso 2 dicembre. ( ro.r. )

