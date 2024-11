Tutte in campo Sfida a distanza Monastir-Budoni 

Si avvicina il giro di boa. Si gioca oggi, con fischio d’inizio alle 15, l’undicesima giornata. I riflettori sono puntati sulla sfida a distanza tra Monastir e Budoni, prime della classe con un vantaggio di 5 lunghezze sull’Ossese. Da cinque turni sono assieme al comando e finora non hanno conosciuto sconfitte. La squadra di Marcello Angheleddu è attesa a Sassari dal Li Punti di Cosimo Salis, formazione che proprio nel precedente turno ha dato del filo da torcere al Budoni. I sassaresi sono in salute ma il Monastir, che sta viaggiando con numeri impressionati, resta favorito. Dirige l’incontro Francesco Succu di Nuoro.

Taloro-Budoni

A 120 chilometri di distanza, a Gavoi, il Budoni affronta un Taloro affamato di punti ma che davanti al pubblico amico non sta dando la solita continuità di risultati. I biancocelesti si sono pure rinforzati con l’acquisto di Antonio Mesina, ex Cos. Si tratta di un ritorno dopo undici anni. Anche nel match del “Maristai” il pronostico resta dalla parte della capolista. Arbitra Luca Sanna di Sassari.

Al “Walter Frau” di Ossi, l’Ossese riceve il Ghilarza, reduce dalla vittoria col Calangianus. I giallorossi però in trasferta non hanno ottenuto nessun punto. Gli uomini di Giacomo Demartis hanno tesserato il difensore argentino Matías Daniel Fernández. Arbitra l’incontro Melis di Ozieri.

In viale Marconi, la Ferrini deve vedersela contro il Tempio, quarta forza del torneo ed altra outsider delle prime della classe. I cagliaritani sono reduci da quattro sconfitte di fila ma sono vivi e desiderosi di riscatto. Arbitra Frotenddu di Nuoro.

La Nuorese, in splendida salute e che si è assicurata le prestazioni dell’attaccante Mattia Caddeo (ex Ferrini), gioca al “Signora Chiara” di Calangianus, in quella che è una gara tra nobili del calcio sardo. I barbaricini sono a caccia del terzo successo di fila. Arbitra Cola di Ozieri. L’Iglesias, che, come l’Ossese, non conosce il segno “x”, ospita il Villasimius. Mentre l’Alghero attende al comunale “Maria Pia” il Barisardo. Arbitra Dossetto di Pinerolo. Chiude San Teodoro Porto Rotondo-Carbonia (dirige Giorgino di Milano).

