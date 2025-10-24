Tutte in campo nel pomeriggio le tre sarde 

Sabato intenso per il basket sardo di Serie A2 Femminile, con tutte e tre le rappresentanti isolane in campo, una dopo l’altra, davanti al proprio pubblico per la 4° giornata d’andata.

Ad aprire il programma sarà il Cus Cagliari, che alle 15 a Sa Duchessa ospita la Passalacqua Ragusa, vice capolista del Girone B con due successi in tre gare. Le universitarie cercano riscatto dopo la battuta d’arresto di Matelica e vogliono dare continuità alla buona prestazione offerta nell’ultima gara casalinga, vinta contro Treviso.

Un’ora più tardi, alle 16, toccherà alla Nuova Icom Selargius, impegnata al PalaVienna contro la Libertas Moncalieri dell’ex Karmen Cicic. Forti dell’entusiasmo generato dalle due vittorie consecutive su Salerno e Livorno, le giallonere inseguono il tris contro una formazione altrettanto in forma, reduce da due affermazioni su Livorno e Viterbo.

Chiuderà il trittico la Sardegna Marmi Cagliari, che alle 17, al PalaRestivo, disputerà finalmente la propria prima gara interna stagionale dopo i due colpi esterni a Empoli e Salerno. L’avversaria sarà la Normatempo Italia Torino, squadra in crescita e reduce, a sua volta, da due successi consecutivi ai danni di Viterbo e Arese. ( ro.r. )

