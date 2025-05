Tutte all’asciutto le fontanelle della città 

È passato un altro anno, la bella stagione e il caldo sono tornati e quasi tutte le fontanelle distribuite in strade e piazze della città sono ancora fuori uso, in gran parte danneggiate dai vandali.

Basta andare al rubinetto tra le vie Garibaldi e XX Settembre fuori uso da anni, o in quello di fianco a Sa Dom’e Farra che non sa più nemmeno cosa sia l’acqua. Per non parlare de su Grifoni, la grande fontana in via La Maromora, famosa anche per lo scatto di alcuni operai dopo l’alluvione del 1889 che uccise 25 persone. L’acqua usciva dalle 4 teste di leone anche queste inutilizzabili non si sa più da quanto tempo.

«È davvero assurdo che in tutti questi anni non abbiamo mai riparato i rubinetti» commenta una residente Elena Pinna, «non è bello nemmeno nei confronti dei turisti che vengono in città e che non possono godere nemmeno di un posto dove lavarsi le mani».

RIPRODUZIONE RISERVATA