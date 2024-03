Tutte a Cagliari per una nuova domenica in rosa 

Sono arrivate da tutta la Sardegna, molte perfino da altre regioni per lanciare l’ormai consueto “urlo rosa”. Dalle 8.30, quando (anche grazie agli 8 treni supplementari sulla tratta San Gavino-Cagliari) le quasi tredicimila iscritte alla SoloWomenRun prenderanno posto all’interno della Fiera per prepararsi alla partenza delle 9.30, il rosa sarà il colore dominante.

L’ottava edizione, la seconda del nuovo corso post pandemico, allestita dalla Cagliari Atletica Leggera con la regia di Andrea Culeddu, l’egida di Fidal Sardegna e Uisp Cagliari e il forte sostegno del Comune, si aprirà come di consueto con la partenza del fiume della “Open”, la non competitiva di 5 km che ognuna interpreta a suo modo: di corsa o in passeggiata (magari con il passeggino o il cane al guinzaglio) per godersi una domenica tutte assieme. L’associazionismo è l’elemento sotteso dai valori che la SoloWomenRun afferma: ci si iscrive individualmente per partecipare alla giornata, o in gruppo per sostenere le associazioni e vincere il charity goal, uno dei tre premi in denaro (il ricavato della SWR, tolte le spese) per realizzare prodotti solidali. E mentre le donne sfileranno (con gli uomini a far da supporto organizzativo), alcune di loro, le circa 160 agoniste, si prepareranno per la 10 km competitiva che scatterà alle 11. ( c.a.m. )

