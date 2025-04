Tuttavista team: calcetto alle nazionali 

Il "Tuttavista Galtellì team Chimbemoros" si aggiudica il campionato regionale e vola dritto alle fasi nazionali.

Il 5 aprile, ospitata dal Centro tecnico federale di Sa Rodia a Oristano, la squadra di calcetto della Asl numero 3 di Nuoro si è aggiudicata il campionato regionale del progetto "Il calcio è di tutti", promosso dalla Divisione calcio paralimpico e sperimentale della Federazione italiana gioco calcio e supportato da Sport e Salute.

La squadra nuorese, seguita dai responsabili del progetto di calcetto della Asl di Nuoro, Gianni Capra e Silvia Capra, è approdata alle fasi nazionali che si svolgeranno a Tirrenia (Pisa) a fine maggio.

«Ci auguriamo di onorare la Sardegna, valorizzando lo sport come strumento di inclusione, aggregazione e riabilitazione - dicono Silvia e Gianni Capra - Un ringraziamento particolare va a Serafino e Franco Solinas, dell’Asd Tuttavista Galtellì, per averci accolto nella loro società, dandoci la possibilità di partecipare al campionato regionale. Ringraziamo anche Giampiero Pinna, delegato Figc, e i suoi collaboratori, che ci hanno sostenuto nelle varie fasi, e la dirigente del Centro diurno Stefania Ruvinetti, per il supporto costante». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA