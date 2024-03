Tuttavista, festa finale Posada beffato al 90’ 

Tuttavista 3

Posada 2

Tuttavista (4-3-3) : Ruiu, Bomboi, Satta, Barattelli, Acquas (41’ st Bette), Mastio, Meloni, S. Mameli, Piras, Dessì (5’ st Mura), L. Solinas (5’ st A. Mameli). In panchina Floris, Cau, Marcich, A. Mameli, Mura, Bette, Rizzo, Podda, Piredda. Allenatore Pinna.

Posada (4-4-2) : Mora, Vardeu, Ferrante, N. Deledda, Campana, F. Murgia, Zilli, Cricchio, Marongiu, Sulas, M. Murgia (30’ st L. Deledda). In panchina L. Deledda, Ventroni, Duarte, Cadau, Pintus, Bono, Chiesa, Brundu, Pani. Allenatore Farina.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 24’ Ferrante, 28’ Piras; st 1’ M. Murgia, 16’ Acquas, 45’ S. Mameli (r).

Note : espulso Piras; ammoniti Bomboi, Dessì, Satta, Campana, Deledda, Murgia, Ventroni; recupero 3’ pt - 5’ st.

Galtellì. Il Tuttavista in rimonta vince il derby di Baronia. La squadra di casa va sotto al 24’ con Ferrante che finalizza un calcio d’angolo. La reazione è immediata e Piras al 28’ insacca su punizione all’incrocio dei pali. Acquas al 39’ mette alto e al 45’ trova Mora sulla traiettoria. Murgia raddoppia per gli ospiti al 1’ del secondo tempo di testa. Ruiu salva i suoi al 3’ parando un rigore e Acquas al 16’ devia una punizione e riporta le squadre in parità. Al 45’ S. Mameli sigla su rigore il 3-2 che vale 3 punti d’oro.

