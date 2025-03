tutta un’altra Dinamo 

Sassari. È davvero una nuova Dinamo. Per identità tattica e conformazione tecnica quella che ha vinto tre gare di fila. E sarebbero state quattro senza il suicidio nel finale contro Venezia. La squadra disegnata in estate vedeva allenatore Markovic, quintetto con Bibbins play, Fobbs guardia, Sokolowski ala piccola, Bendzius ala grande e Halilovic centro. Tra i cambi Udom come ala pivot e Renfro come centro. Ora lo starting five che propone il coach Bulleri vede sempre Bibbins, ma affiancato da Weber, che è un play-guardia, Fobbs spostato in ala piccola, Bendzius e Vincini che col tecnico bosniaco stava più in panchina che in campo, peraltro per pochi minuti. L'americano Thomas esce dalla panchina per sostituire sia Bendzius sia Vincini, a seconda delle esigenze della gara. Veronesi fa sia il “3” sia il “4”.

Le differenze

Markovic era molto rigido nell'applicazione degli schemi e insisteva sul pick and roll. Bulleri punta sulla rapidità e la transizione per aumentare le occasioni di tiro delle ali e sul doppio play per avere più fonti di gioco. In difesa ha utilizzato pure la zona. Al di là del nuovo assetto tattico è evidente come il gruppo sia più compatto mentalmente. Thomas ha portato non solo energia ma anche buonumore e pure Weber è un furbacchione in difesa (palloni rubati o comunque toccati) e contribuisce ad aumentare i sorrisi del gruppo. Tutto questo unito a una maggiore intensità agonistica ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, che pur sapendo di non avere una Dinamo da prime posizioni, sono più coinvolti ora da un gruppo capace di battersi con un ardore che prima si vedeva solo a tratti e neppure in tutti i giocatori.

Per l’aritmetica

Se Sassari espugna Pistoia ha una certezza matematica: non può venire superata dai toscani nei restanti cinque turni, sui quali peraltro vanterebbe il 2-0 nei confronti diretti. Per quanto riguarda le altre concorrenti dirette, il prossimo turno mette di fronte Varese e Cremona. Se vince Varese e il Banco fa il colpaccio a Pistoia, il distacco su Cremona è di 8 punti col 2-0 nei confronti diretti. Se vince Cremona, allora va considerato che i biancoblù di Bulleri saranno ospitati da Varese al 27° turno e dovranno vincere perché si sono fatti superare al PalaSerradimigni. Va infine ricordato che Scafati, a -8 dalla Dinamo, deve affrontare tutte squadre della parte sinistra del tabellone, eccetto Treviso.

RIPRODUZIONE RISERVATA