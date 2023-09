Tutta “Una Vita” Gavino Sanna espone ad Alghero 

“Una Vita” in cinque stanze. Una esistenza dedicata alla creatività quella di Gavino Sanna, l’artista di Porto Torres conosciuto in tutto il mondo e che ha inaugurato ad Alghero la sua personale, una viaggio attraverso le sue opere: dalle campagne pubblicitarie e sociali sulla Sardegna a quelle nazionali e internazionali, passando per le celebri caricature e gli iconici disegni. Nel complesso culturale Lo Quarter sarà possibile visitare la mostra fino al 3 novembre.

Un appuntamento imperdibile, realizzato nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero dell'Interno Alghero Experience - Un patrimonio da raccontare. «Alghero è una città che mi ha sempre voluto bene. E questo è il mio regalo di un affetto particolare. Spero di continuare ancora a riabbracciare tutti ed essere felice come lo sono oggi», ha detto Gavino Sanna durante il taglio del nastro insieme al sindaco Mario Conoci che vorrebbe insignirlo della cittadinanza onoraria.

Partito da Porto Torres, Gavino Sanna è arrivato negli Stati Uniti, qui si è diplomato alla New York University e ha lavorato per le più grandi agenzie di comunicazione americane, vincendo sette Clio, l’Oscar mondiale della pubblicità. Ritornato in Italia ha dato vita a spot celebri ancora oggi, lavorando per importanti brand nazionali come Fiat, Barilla, Mulino Bianco e Giovanni Rana.

