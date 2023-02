«Tutta l’Italia con Sos Enattos» 

Un obiettivo che accomuna, dove steccati e schieramenti politici non sono contemplati. Ecco Et, quell’iniziativa grandiosa ma al tempo stesso fattibile, che fa scomodare al sindaco di Nuoro Grazia Deledda. E quel premio Nobel per la Letteratura conquistato con testardaggine, tra le difficoltà. «Questo è il progetto del nostro Paese, in grado di dare alla nostra terra un beneficio inimmaginabile», ha strillato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, tra gli applausi di una sala gremita e lo sguardo compiaciuto dell’ingegnere di 104 anni, Sebastiano Maccioni: «Einstein Telescope può dare all’Isola un beneficio di collocamento nell’ambito della ricerca mondiale. Di fatto, un avanzamento per occasioni di lavoro e di richiamo per quei ricercatori che potrebbero raggiungere la nostra terra splendida». L’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, aggiunge: «Siamo disposti a mettere in campo ogni sforzo utile per conseguire la vittoria finale. Stiamo parlando di un polo di ricerca internazionale, dalle enormi ricadute per la nostra economia. È però una candidatura nazionale, dunque è fondamentale il contributo del Governo centrale a sostegno della designazione del sito di Sos Enattos».

«Possiamo dividere il triangolo che compone l’Einstein Telescope e realizzare due “elle”. Una la facciamo a Sos Enattos, l’altra può essere fatta nel sito antagonista (Meuse-Rhin, tra Belgio e Paesi Bassi, ndr ). Così, spenderemo di meno ma raggiungeremo gli stessi obiettivi». Il colpo di teatro lo regala il sindaco di Lula, Mario Calia, con la sua tipica schiettezza e qualche vocabolo in limba . L’avventura del grande osservatorio di onde gravitazionali si arricchisce di una nuova opportunità: un singolare gemellaggio con quei Paesi che fino a pochi istanti fa erano considerati rivali. Intanto, dal convegno organizzato ieri pomeriggio a Nuoro si leva un appello condiviso: «L’Italia deve essere compatta, schierata come nazione accanto a questo progetto».

Occasione imperdibile

È il concetto-chiave, capace di cementare un’intera Isola e ribadito anche nell’auditorium della biblioteca Satta di Nuoro. L’Unione degli avvocati della Sardegna, l’Associazione astronomica nuorese e il Circolo culturale Peppino Catte hanno chiamato a raccolta un territorio. Nel corso del convegno “Dalle miniere alle stelle: Einstein Telescope, un’opportunità imperdibile” gli esperti hanno preso la parola, hanno ribadito l’importanza di un’infrastruttura che potrebbe rivoluzionare positivamente una regione. «Stiamo parlando di un progetto da 2 miliardi di euro», dice Alessandro Cardini, direttore dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare di Cagliari: «Einstein Telescope permette di esplorare un volume di universo mille volte più grande di quello che si esplora adesso. Stiamo parlando di un progetto fondamentale per tutta la Scienza».

Meta da raggiungere

Comitato

È la prima risposta che conforta, arriva da Roma e porta la firma della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Presieduto dal premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, l’importante strumento potrebbe dare l’impulso decisivo per l’osservatorio delle onde gravitazionali in terra sarda. Il gruppo di esperti includerà anche l’ambasciatore Ettore Sequi, Marica Branchesi e Fernando Ferroni (Gran Sasso Science Institute) e Antonio Zoccoli (presidente dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare).

