Tutta l’Europa a Monte Urpinu 

Un’edizione da record, che promette spettacolo e grande seguito. Gli Europei di padel, alla prima volta in Sardegna (al Tennis Club Cagliari), presentano numeri di rilievo: le qualificazioni hanno già scremato le 51 nazioni iscritte (altro primato) portandole a 32, 16 nel maschile e altrettante nel femminile che si sfideranno dal 22 al 27 luglio, per un totale di 320 componenti delle varie squadre composte da otto giocatori l’una. «Torniamo volentieri in Sardegna, portando impatto sul territorio: promuoverà Cagliari e l’Isola nel mondo, con le gare trasmesse in tutta Europa e non solo», commenta il presidente Fitp Angelo Binaghi nella presentazione ieri all’Assessorato al Turismo. Con un piacere speciale nel tornare nell’impianto di Monte Urpinu: «Oltre a essere un posto fortunato per noi è il principale della Regione, col Cagliari senza uno stadio stabile e il Palazzetto non degno di tale nome».

Indotto

Il costo dei FIP European Padel Championship è di due milioni: la metà messi dalla FITP, 500.000 euro dalla Regione e il resto dagli sponsor. L’impatto sul territorio, tra visibilità e occupazione, sarà notevolmente superiore: «L’evento è una scelta politica di questa amministrazione regionale, non era previsto e si è colta l’occasione», sottolinea l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu. «Abbiamo fatto i salti mortali a livello economico, per noi non è dare contributi ma fare investimenti: associare i grandi eventi sportivi alla Sardegna sappiamo che può dare grandi risultati». Uno nell’immediato: la prossima settimana proprio a Cagliari sarà costituita la nuova Federazione Europea di Padel.

Il torneo

Domenica cerimonia inaugurale e sorteggio dei gironi (Italia testa di serie sia negli uomini sia nelle donne), da lunedì si gioca su otto campi con la Spagna favorita. «La Sardegna queste settimane è leader mondiale del padel, questa è l’edizione principale mai organizzata ed è un premio per quanto la Regione ha fatto per questo sport, che ha il più grande trend di crescita al mondo», ha detto Luigi Carraro, presidente Fip. «Cagliari è onorata di ospitarlo e l’amministrazione comunale rinnova la propria disponibilità per questi eventi, sperando di risolvere in fretta le questioni su stadio e Palazzetto», ha aggiunto l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta. Da lunedì biglietti in vendita, ingresso gratuito per i tesserati Fitp.

