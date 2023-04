Tutta l’emozione della prima pandela «Mi guida la fede» 

Il capocorsa ha affiancato da seconda bandiera Giovanni Mula nel 2010, mentre Spada, da giovanissimo, ha svolto il ruolo di terza bandiera nel 2004 e 2005 rispettivamente con Salvatore Atzas e Francesco Pes. Hanno già scelto il cavallo con cui affrontare l'Ardia. Mongili monterà “Osvalda”, una saura di sua proprietà, Spada “Peter Pan” un suo cavallo espertissimo con alle spalle numerose Ardie ma anche Sartiglie e pariglie. Nieddu sarà invece in sella a “Mary”, di proprietà dell’amico Francesco Marceddu. «Abbiamo già iniziato a provare i cavalli singolarmente – spiegano Mongili, Spada e Nieddu- a breve usciremo insieme». Nelle dinamiche dell’Ardia molto importante è anche il ruolo delle scorte, decise tutte in famiglia. Mongili avrà vicino il fratello Roberto, altrettanto dicasi per la seconda con al suo fianco Raffaele Spada, mentre la terza ha scelto il cognato Massimo Loi.

«Non è possibile spiegare le sensazioni che provo – afferma - da quando il 29 gennaio il parroco don Battista Mongili mi ha comunicato che ero stato scelto come prima bandiera. Mi guida la fede ma porto dentro anche la forte responsabilità nei confronti della comunità che si aspetta che onori al meglio l’Ardia». E per fare questo, importante sarà il ruolo di quelli che ha scelto come seconda e terza bandiera. I suoi fedeli accompagnatori sono la seconda Pier Giuseppe Spada, 40 anni, sposato con Claudia, papà di Rachele e Aurora, la terza Alessandro Nieddu, 38 anni, sposato con Daniela, padre di Carmine e in attesa del secondogenito. Li ha scelti per amicizia, grazie a un rapporto consolidato e l'affiatamento a cavallo, che potrà tornare utile nei momenti più delicati della corsa. Nel terzetto di testa sono tutti esperti cavalieri e con una grande esperienza alle spalle.

Per sa prima pandela dell'Ardia a cavallo Marco Mongili, il 2023 sarà un anno da incorniciare. Prima la nomina a capocorsa e poi la nascita del suo primogenito, atteso da tempo, che sua moglie Simona darà alla luce a novembre. Mentre racconta un anno che non scorderà facilmente, di Marco Mongili, 48 anni, conquista soprattutto il sorriso: è felice e lo manifesta senza alcun problema. Sarà lui il 6 e 7 luglio a guidare i cavalieri sedilesi nella sfrenata corsa in onore di San Costantino.

Per sa prima pandela dell'Ardia a cavallo Marco Mongili, il 2023 sarà un anno da incorniciare. Prima la nomina a capocorsa e poi la nascita del suo primogenito, atteso da tempo, che sua moglie Simona darà alla luce a novembre. Mentre racconta un anno che non scorderà facilmente, di Marco Mongili, 48 anni, conquista soprattutto il sorriso: è felice e lo manifesta senza alcun problema. Sarà lui il 6 e 7 luglio a guidare i cavalieri sedilesi nella sfrenata corsa in onore di San Costantino.

Le emozioni

«Non è possibile spiegare le sensazioni che provo – afferma - da quando il 29 gennaio il parroco don Battista Mongili mi ha comunicato che ero stato scelto come prima bandiera. Mi guida la fede ma porto dentro anche la forte responsabilità nei confronti della comunità che si aspetta che onori al meglio l’Ardia». E per fare questo, importante sarà il ruolo di quelli che ha scelto come seconda e terza bandiera. I suoi fedeli accompagnatori sono la seconda Pier Giuseppe Spada, 40 anni, sposato con Claudia, papà di Rachele e Aurora, la terza Alessandro Nieddu, 38 anni, sposato con Daniela, padre di Carmine e in attesa del secondogenito. Li ha scelti per amicizia, grazie a un rapporto consolidato e l'affiatamento a cavallo, che potrà tornare utile nei momenti più delicati della corsa. Nel terzetto di testa sono tutti esperti cavalieri e con una grande esperienza alle spalle.

Il terzetto

Il capocorsa ha affiancato da seconda bandiera Giovanni Mula nel 2010, mentre Spada, da giovanissimo, ha svolto il ruolo di terza bandiera nel 2004 e 2005 rispettivamente con Salvatore Atzas e Francesco Pes. Hanno già scelto il cavallo con cui affrontare l'Ardia. Mongili monterà “Osvalda”, una saura di sua proprietà, Spada “Peter Pan” un suo cavallo espertissimo con alle spalle numerose Ardie ma anche Sartiglie e pariglie. Nieddu sarà invece in sella a “Mary”, di proprietà dell’amico Francesco Marceddu. «Abbiamo già iniziato a provare i cavalli singolarmente – spiegano Mongili, Spada e Nieddu- a breve usciremo insieme». Nelle dinamiche dell’Ardia molto importante è anche il ruolo delle scorte, decise tutte in famiglia. Mongili avrà vicino il fratello Roberto, altrettanto dicasi per la seconda con al suo fianco Raffaele Spada, mentre la terza ha scelto il cognato Massimo Loi.

I familiari

E a proposito di famiglia le tre bandiere mettono in rilievo il compito determinante di mogli, parenti e amici per preparare al meglio la festa tanto cara ai sedilesi e l’accoglienza degli ospiti in tutte le occasioni necessarie. Erano al loro fianco in chiesa il giorno di Pasqua quando il parroco ha comunicato i nomi dei capicorsa, ma soprattutto lo saranno sempre in ogni fase dell’Ardia. E in attesa delle prove ufficiali che si terranno il 29 giugno, la prima uscita pubblica delle tre bandiere sarà, come vuole la tradizione, il 15 maggio in occasione della festa di Sant’Isidoro, patrono del mondo agropastorale. Con tutti i cavalieri sedilesi saranno ancora presenti alla processione di Corpus Domini l’11 giugno e a quella molto sentita in paese del 24 giugno in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata