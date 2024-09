Tutta l’eleganza jazz di Karima per il live del “Med Fest 2024” 

Ha incantato il pubblico di Cagliari con la sua voce raffinata e versatile, in un viaggio tra jazz, soul e cantautorato e un’atmosfera intima e coinvolgente, la seconda artista ospite del “Med Fest 2024”, Karima Quintet. Nella splendida cornice del Parco della Musica, e all’interno del Festival dedicato alla tutela del Mediterraneo, ma anche alla cultura e al turismo, a Cagliari sino a domani, l’artista livornese con origini italo-algerine, che ha mosso i primi passi nell’Olimpo della musica grazie al talent televisivo “Amici di Maria de Filippi”, ha portato nel capoluogo un repertorio ricco di emozioni, alternando brani della sua carriera a classici della musica italiana, caratterizzati da quel timbro soul che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica.

La grande musica italiana

Vestita di glitter e con una travolgente e luminosa presenza scenica, ha infatti presentato il suo nuovissimo progetto “Mediterranea”: «Sono felicissima e onorata di essere qui in Sardegna per questo Festival meraviglioso, e orgogliosa di portarvi in anteprima il mio nuovo progetto discografico» ha spiegato l’artista. «Una raccolta di grandi successi italiani che mi hanno cresciuta e ispirata. Ho sempre cantato musica black, ma dopo tanti anni di carriera ho deciso di percorrere un viaggio tutto nazionale tra i cantautori italiani che hanno fatto la storia, e che io reinterpreto in veste acustica, dandogli un vestito nuovo e tutto mio con un tocco jazz e soul».

Da Pino a De Gregori

Dall’interpretazione di “Che ore so’” e “Anna verrà” di Pino Daniele, delicata e toccante, a quella di “Anna e Marco” di Lucio Dalla, dolce e nostalgica, passando per “Prendila così”, classico di Lucio Battisti, e “Scrivimi” di Nino Buonocore, Karima è stata capace di attraversare generi e culture con la stessa naturalezza con cui incanta il suo pubblico. Ha continuato con “Sempre e per sempre”, di Francesco De Gregori, regalando un’interpretazione calda e sincera, sottolineando la profondità di un brano che parla di amore e resistenza. L’omaggio alla tradizione napoletana con “Tu si 'na cosa grande” ha dimostrato ancora una volta la sua poliedricità, per poi concludere la serata con una delle più belle canzoni d’amore della tradizione italiana, “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.

Standing ovation

La sua voce, potente e al tempo stesso vellutata, ha conquistato il pubblico cagliaritano che non si è risparmiato applausi e standing ovation. Una carriera a livello mondiale, quella di Karima, unica cantante italiana per la quale il Maestro Burt Bacharach abbia scritto dei brani, oltre ad aver inciso con lei il primo album “Karima”. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel, per una combinazione unica che l’ha portata a una lunga e variegata esperienza artistica, che comprende, ad oggi, Sanremo nel 2009, la collaborazione con la Disney, l’apertura dei concerti di Whitney Houston e di John Legend, e la partecipazione a format televisivi come "Tale e Quale Show” e “I migliori Anni” su Rai 1. Un concerto in cui, i brani, sono rinati nella “versione Karima”, diventando unici.

