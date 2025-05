Tutta la pineta di Su Siccu trasformata in maxi parcheggio 

Giovedì la pineta di Su Siccu è stata presa d’assalto da centinaia di automobilisti arrivati in città (o dal resto della città) per partecipare alla festa di Sant’Efisio.

Una vera e propria invasione: dal confine con il liceo Alberti sino al confine con il villaggio dei ricciai, ogni spazio dell’area verde, totalmente vietata alle auto, è stato occupato per tutta la mattinata e parte del pomeriggio. Un’invasione evidentemente tollerata dalla polizia municipale in una giornata ad alto valore religioso e turistico ma certo deleteria per “salute” della pineta.

Proprio lunedì allieve e allievi della 5³ B del liceo Alberti presenteranno all'amministrazione comunale uno studio e diverse idee per una maggiore fruibilità e sostenibilità dello spazio che vivono ogni giorno accanto al loro istituto scolastico. L'iniziativa si chiama “Pineta blu – Nuove gener-azioni green” ed è stata realizzata nell'ambito del progetto Erasmus “You-Let’s blue our land” assieme ai loro insegnanti. Tutti sono stati guidati dagli esperti del Ceas, Centro di educazione ambientale Laguna di Nora. Lo studio di quel tratto di area urbano-costiera evidenzia le criticità ma anche e soprattutto ripensa quegli spazi con uno sguardo più inclusivo e, si spera, senza auto.

