Tutta la magnificenza della Grande Jatte 

Torna oggi e domani a Cagliari l'evento in costume più atteso dell'anno: la Grande Jatte edizione numero 14. È “A Greate Fair” il tema di quest'anno, la fiera ottocentesca. Una vera festa delle curiosità: un momento in cui mostrare al pubblico le ultime novità commerciali, le più recenti scoperte scientifiche ma anche un'occasione per scambi culturali, dal momento che alle fiere partecipavano persone provenienti da tutte le parti del mondo.

Dopo il successo della scorsa edizione, in cui il Parco della Musica ha mostrato di essere un luogo perfetto per accogliere migliaia di visitatori, rendendo ancora più suggestivi i picnic, soprattutto quello sotto le stelle, graditissimo, anche quest'anno sarà il parco cittadino davanti al THotel ad ospitare la manifestazione che accoglierà gli appassionati che potranno partecipare indossando gli abiti dell’epoca, trascorrendo due giornate indimenticabili e provando a vincere i contest.

Saranno la giuria tecnica e quella popolare a decidere a chi assegnare i premi. Oltre al miglior allestimento per l'esposizione alla mostra mercato votato dal pubblico e miglior picnic sotto le stelle, saranno premiati, come vuole la tradizione, gli abiti. Per partecipare basterà iscriversi il giorno stesso.

Ogni edizione la Grande Jatte propone delle novità, esperienze che restano nel cuore dei partecipanti e anche l'edizione 2025 ha in serbo una sorpresa: domenica pomeriggio intorno alle 15 il pubblico potrà “entrare nella storia”…

