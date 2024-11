Tutta la grandezza del capolavoro di Salvatore Satta  

Questa sera alle 21, al Teatro delle Saline di Cagliari, va in scena il monumentale capolavoro di Salvatore Satta, “Il giorno del giudizio” con Sardegna Teatro, regia e scrittura di Marco Spiga. Lo spettacolo è il secondo appuntamento della rassegna “Stagione del Teatro Contemporaneo” e prosegue giovedi, venerdi e sabato. Con un cartellone variegato, tra musica, ironia, commedia, viaggi e comicità e la combinazione di artisti e compagnie di qualità, la Stagione soddisfa i gusti del pubblico dal 1977. La proposta di Akròama punta ad avvicinare un numero sempre più vasto di spettatori - in particolare tra le nuove generazioni – «nella libertà e nella sacralità di un'arte che resiste nei secoli, come un divino anacronismo», come ama spiegare Lelio Lecis.

Così i meravigliosi personaggi sattiani ritornano nella Nuoro del 1914, «una città che è un nido di corvi». La storia è un affresco della vita quotidiana, delle piccole e grandi gioie e sofferenze di una comunità, un inno alla dignità di ogni individuo, anche dei più umili. Lo spettacolo, con le parole dell’immenso scrittore nuorese, ricorda l'importanza di dare voce a tutti, anche agli sconfitti e agli insignificanti.

