Tutta la gioia di Pisacane: «Sconfitta una corazzata, per noi non è un traguardo» 

L’esultanza a fine partita è stata sfrenata, con un urlo seguito da un abbraccio di gruppo con tutto il suo staff. Fabio Pisacane si è voluto godere ogni attimo dei primissimi istanti dopo il triplice fischio dell’arbitro, che ha decretato la terza vittoria del Cagliari nelle prime quattro giornate di Serie A. «Vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente e far sì che possano dire che questa squadra li ha rappresentati», la sua certezza. «In campo vogliamo mettere ferocia, dal primo giorno ho detto ai ragazzi che quest’anno vogliamo fare un calcio piacevole. Ma non dimentichiamoci che, per una squadra come la nostra, è l’anima in fase di non possesso che fa la differenza». Ed è quanto il Cagliari è riuscito a mostrare ieri, trovando una vittoria di assoluto spessore.

Da record

Nell’era della Serie A con i tre punti a vittoria, ossia dalla stagione 94-95, il Cagliari non era mai partito così bene. E Pisacane ha migliorato anche il suo score (già molto positivo) della stagione d’esordio per lui come allenatore in Serie A, la scorsa, quando aveva totalizzato 7 punti sui primi 12 disponibili: ora sono 9. «Siamo consapevoli che questa vittoria non è un traguardo, ma è la conferma della strada», ribadisce l’allenatore. «L’anno scorso non siamo stati bravi a gestire tante situazioni, ora sappiamo che con fame e umiltà, giocando l’uno per l’altro, possiamo essere fastidiosi. Altrimenti diventiamo fragili e vulnerabili, mostriamo i limiti – che abbiamo – come è già successo con il Verona». Per lui, però, i successi sono da condividere: «Non sono miei, ma di tutti».

Il messaggio

Nel commentare la vittoria di ieri del Cagliari, Pisacane ha un pensiero particolare. «Questa vittoria è dedicata a Roberto Muzzi, che in settimana ha perso il papà», il messaggio del tecnico verso l’ex attaccante, ora componente dell’area scouting della società. «Di mattina io, il presidente Giulini e il direttore Accardi l’abbiamo raggiunto a Roma per i funerali, siamo tornati a Bergamo alle 16. Il gol di Mendy gli rende giustizia, perché Roberto ha cresciuto tanti di questi ragazzi e li ha coltivati. Ci tenevo, a nome del club e di tutti i dipendenti, a mandargli un caloroso abbraccio».

Le mosse

A livello tattico, il Cagliari – partito con il 4-3-2-1 e la stessa formazione delle precedenti tre giornate – ha cambiato più volte faccia durante i 90’. «Cerchiamo sempre di avere più assetti, per coprire meglio il campo», svela Pisacane. «I gol sono frutto di quanto preparato in allenamento, per battere una corazzata come l’Atalanta ci serviva muoverci bene e mettere dentro spirito di sacrificio e grandissima dedizione». Così, è riuscito a superare un avversario che stima particolarmente: «Sono un tifoso di Sarri, ho avuto l’onore di partecipare alle sue lezioni quando ho fatto il corso per il patentino Uefa Pro e Uefa A».

I protagonisti

Pisacane vuole che i suoi giocatori mantengano i piedi per terra. A cominciare da Romano, che nella prima da “italiano” (dopo il cambio di nazionalità e in attesa, probabilmente, della convocazione di Mancini a giorni) ha fornito un’altra prestazione super: «È un ragazzo che sa dove arrivare, ho un gioiello tra le mani e sta a noi come staff cercare di coltivarlo e metterlo nelle condizioni di fare la partita. Farà strada». Da Maldini chiede qualcosa di particolare: «Che rimanga dentro la partita, la mia missione è parlare spesso con lui perché non cali di attenzione». Fra ieri e lunedì scorso c’è riuscito al meglio.

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