Tutta la forza dei sogni E Marco Carta lo sa: «Sì, tornerò a Sanremo» 

I sogni son desideri. E qualche volta diventano realtà. «Si dice sempre “la vita sorprende” nell’accezione negativa, ma è vero anche il contrario», ci dice Marco Carta. «Prendete me: sognavo di fare “Amici” e l’ho fatto, Sanremo e l’ho fatto e vinto, lavorare con Laura Pausini e ci sono riuscito», sorride il cantante cagliaritano. «Il pensiero che proiettiamo e l’energia che trasmettiamo alle cose che facciamo ha un valore. Per questo il mio desiderio più grande è continuare a sognare». E, poi, ci sono le fantasie.O meglio: “Solo fantasia”. Presentato in anteprima al San Marino Song Contest 2025, il nuovo singolo di Marco Carta sarà disponibile da domani.

«Spero che la mia partecipazione possa funzionare da cassa di risonanza: anche se non ho vinto sono molto contento, dalla gente e dagli addetti ai lavori ho sentito solo cose belle», dice a proposito l’artista classe 1985, che in 16 anni di carriera, in cui spiccano le vittorie ad “Amici” di Maria De Filippi nel 2008 e a Sanremo l’anno dopo con “La forza mia”, ha vissuto più vite. Ed è adesso pronto a viverne un’altra. Intanto, c’è il nuovo tour, che prende il nome dal singolo.

La scaletta?

«In realtà, ne esistono due diverse: una per le date sarde e l’altra per quelle nel resto dello Stivale. Stiamo buttando giù in questi giorni il calendario. Il mio stato d’animo? Zero ansia. Sono solo elettrizzato all’idea di ricominciare a girare. Peraltro d’estate, che è la stagione che amo di più».

Come nasce “Solo fantasia”?

«Sognavo una nuova canzone non banale. Quando si parla d’amore c’è il rischio di ridurre tutto a cose trite e ritrite, anche se è un sentimento forte, dalle mille sfaccettature, così ho immaginato un amore onirico, fugace, folle, una passione di una notte che potrebbe anche essere amore, e non solo una fantasia. La storia è ambientata d’estate in un posto che potrebbe essere Ipanema, ma potrebbe anche essere Cagliari».

Com’è cambiato Marco Carta in 16 anni?

«“Solo fantasia” è un titolo ponte con la mia fantasia, rimanda al momento che sto vivendo. Oggi ho più fantasia di 10 o 15 anni fa. La fiamma c’è sempre stata, ma non mi sentivo così libero di raccontare come lo sono oggi, senza il timore di essere giudicato o criticato. Negli ultimi anni ho fatto un bel percorso introspettivo, per il quale ho avuto bisogno del supporto di uno psicologo, svelare i miei sentimenti e le mie fragilità, che sono tante, mi viene facile. Magari, quando devo parlare di me, sono più bravo a farlo di fronte alle domande, forse per paura di risultare presuntuoso, il tipo “che se la canta e se la suona da solo”. Tuttavia, alla soglia dei 40 anni accuso meno il colpo».

Il successo così giovane è stato un bene o un male?

«Sarebbe stato perfetto spostarlo avanti di 2 o 3 anni. A 24, 25 anni, seppur giovanissimo, riesci a contare qualche minuto in più prima di parlare, per dare la risposta migliore. Sebbene pure la spontaneità abbia i suoi pro».

Sogni, desideri, fantasie. Cosa le manca oggi?

«Forse, la prima serata in tv, il grande pubblico. Molte persone mi fermano per strada per chiedermi del mio ultimo singolo, che magari è uscito la settimana prima, perché non sono andate a vedere su Instagram».

Un programma come “Ora o mai più” le piacerebbe?

«Non è la mia tazza da tè! Alla televisione ci penso, ma non credo che ci sia spazio per me per come vorrei tornare io in tv. Il mio sogno sarebbe quello di condurre un piccolo programma, un game show. Ma al momento non ho le competenze».

Una collaborazione?

«Ho sempre amato Giorgia, e lei lo sa: per la sua voce e il suo modo di relazionarsi, è una ragazza gentile, dal cuore nobile».

Progetti?

«L’anno prossimo cercherò di uscire con un nuovo disco. E non mi dispiacerebbe Sanremo. Anzi. Mi ci vedrei benissimo. Ho proposto “Solo fantasia” quest’anno al Festival, e so che era piaciuta. Poi, evidentemente, hanno voluto puntare su altro e lo comprendo, ma prima o poi tornerò: è solo questione di tempo. E del brano giusto. Quest’anno, poi, è tornato con prepotenza il pop, che nelle precedenti edizioni aveva avuto in Mengoni e Annalisa gli ultimi baluardi, e questo offre possibilità in più. E non solo alla mia musica».

Dell’ultima edizione chi l’è piaciuto?

«Giorgia! E poi Sarah Toscano: uptempo, a tratti dance».

RIPRODUZIONE RISERVATA