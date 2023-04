Tutta la forza dei Gladiatori A Barumini rivive l’antica Roma 

Al Centro Giovanni Lilliu di Barumini sono in arrivo i Gladiatori: una grande mostra che li presenta al pubblico in quattro sezioni tra anfiteatri, armi e armature, vita quotidiana e Sardegna romana, con tanti reperti per raccontare la vita e le gesta di questi uomini. Si intitola: “Gladiatori e Antica Roma in Sardegna: Mito, storia e rappresentazione artistica”, e segue altre importanti vetrine espositive che hanno richiamato tantissimi visitatori con le tante attività collaterali che hanno arricchito l’offerta di Barumini in questi primi mesi dell’anno.

Per la gloria

Il percorso espositivo accompagnerà il visitatore alla scoperta del mondo che si cela dietro quell’elmo. Uomini che sapevano “morire con onore” anziché “servire con ignominia”. Uomini che facevano un giuramento solenne: essere bruciati, legati, morsi, uccisi per la gloria, ma se poi arrivava la vittoria, si aprivano le porte della riconoscenza della società: non più infami, ma eroi amati da tutti. Come riporta Seneca nelle sue lettere a Lucillo: «Il gladiatore decide le sue mosse nell'arena: gliele suggeriscono il volto dell'avversario, i movimenti delle mani, l’inclinazione stessa del corpo, che egli studia attentamente». Così il visitatore avrà a disposizione tante vetrine per entrare in questo mondo antico. Presenti elmi, armi, vasellame della vita quotidiana, lucerne nonché strumenti per il benessere e la cura del corpo. Anche una stampa ad alta definizione di alcune pitture parietali direttamente dalle case di Pompei, rappresentative di anfiteatro e alimentazione. Poi, video ad effetto su anfiteatri, armature e sull’alimentazione, faranno conoscere ai visitatori ogni aspetto del mito. Un percorso che nasce da reali fonti letterarie ed epigrafiche.

L’inaugurazione

La mostra è nata dalla collaborazione tra la Fondazione Barumini, il comune di Barumini, il Museo Mann di Napoli e la Soprintendenza di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e resterà allestita sino al 31 dicembre. «Anche questo appuntamento si inserisce nel percorso di collaborazione con il Mann che sta producendo grande successo in tutti gli appuntamenti fin qui messi in campo», commenta Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione. «La mostra è un altro tassello che ci permette di offrire ai turisti in tutto l’anno una ampia scelta di eventi da associare alle visite ai nostri straordinari siti archeologici». Così il segretario della Fondazione, Tonino Chironi: «Il turismo archeologico-culturale, fondamentale per la Sardegna, permette di rafforzare i flussi locali e di proseguire nella gestione sostenibile della Fondazione». Per il direttore del Mann, Paolo Giulierini: «Scegliere questo tema significa che oggi, chi lavora nei beni culturali, deve combattere come in un’arena per salvaguardare l’identità e la libertà di espressione e crescita per le nuove generazioni». A chiudere, Michele Zucca, sindaco di Barumini: «Una mostra di grande fascino che apre una stagione che ritengo possa essere con numeri da record per tutte le nostre strutture».