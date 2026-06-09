Tutta la determinazione di Anna Chessa 

A 20 anni sogna di portare la Sardegna sul palcoscenico internazionale della bellezza. Si chiama Anna Chessa, è di Cagliari ed è una delle 30 finaliste nazionali che il prossimo 14 giugno a Gallipoli si contenderanno l’accesso alla finale italiana di Miss World, con la possibilità di rappresentare il Paese nella prestigiosa competizione mondiale. Classe 2005, diplomata al liceo classico e attualmente iscritta al secondo anno di Scienze della Comunicazione, Anna affianca agli studi una forte passione per la danza moderna e l’hip-hop, oltre a quella per il fitness. Un percorso costruito con determinazione, ma nato quasi naturalmente in famiglia. «Mia madre ha studiato moda a Londra e mio padre è un pubblicitario: questo mondo è sempre stato parte della mia vita», racconta. Negli anni sono arrivate le prime esperienze nel settore grazie alla collaborazione con diverse agenzie, che ancora oggi la vedono impegnata come hostess durante eventi e matrimoni. Il debutto nei concorsi di bellezza risale al 2024, quando partecipò a Miss Universo conquistando una fascia. «Non sono una di quelle ragazze che partecipano continuamente ai concorsi», spiega. «Questa finale è arrivata quasi per gioco. La cosa che mi renderebbe più orgogliosa? Poter portare avanti il nome della Sardegna».

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