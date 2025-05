Tutta la comunità in festa per i cent’anni di tziu Nanni 

Ogni ruga una storia, ogni sorriso un ricordo. E di ricordi ne ha veramente tanti, Giovanni Sanna, tziu Nanni per tutti, nuovo centenario di Meana Sardo che lunedì ha festeggiato il secolo di vita circondato dall’affetto di figli, nipoti, amici e autorità del paese. Vita di sacrifici, duro lavoro e tanti momenti felici per nonnino che ha affrontato per tanti anni la dura vita del pastore per poi diventare macellaio fino alla pensione. Per lui, gli auguri di tutta la comunità, accompagnati da regali, dolci, fiori, due gradite poesie in limba, una targa celebrativa dal Comune e una festa speciale che per un giorno ha trasformato la sua casa del centro storico nel cuore pulsante paese. (l. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA