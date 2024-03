Tutta la cittadina in una guida 

Tutta Assemini a portata di mano. Inizia a prendere forma il progetto Visit Assemini, una guida informativa e turistica tascabile che conterrà tutto ciò che riguarda la cittadina, con annessa una mappa costellata di punti di interesse. Il tutto sarà consultabile anche nella versione online.«Ad Assemini - spiega Susanna Pretta, 42 anni, blogger - arrivano molti turisti di passaggio, come dimostrano i numeri delle strutture ricettive. Il nostro obiettivo è farli rimanere più a lungo. La quota di partecipazione delle attività aderenti verrà destinata alla stampa della guida e alla sua distribuzione in punti strategici quali aeroporti, stazioni e infopoint».

«Visit Assemini - prosegue Pretta - è un progetto nato prima della pandemia e ripreso in mano nel 2024. Ideato da Mommotti creative design, sarà frutto di una collaborazione tutta al femminile. Partendo dalla presentazione della città si proseguirà con i punti di interesse storico-artistici e naturalistici nonché i servizi offerti e le attività locali coinvolte. Mostreremo ai turisti e alla popolazione stessa tutto ciò che il nostro territorio è in grado di offrire». Punto forte della guida? «I consigli sulle attività da non perdere e sulle eccellenze tipiche del paese. Qualche esempio: dove mangiare una panada asseminese, come recarsi al parco di Gutturu Mannu, quali laboratori di ceramista visitare e tanto altro».

Pretta è l’ideatrice del blog About Assemini and more. Ha avviato il suo diario digitale nel 2021: «Il mio intento è mostrare e far conoscere gli incantevoli paesaggi e le ricchezze del mio paese di adozione. Da tempo avevo in mente di creare qualcosa per far conoscere la mia cittadina e finalmente, dopo varie ricerche, ho puntato su un destination blog». Con una visione “asseminicentrica”? «Direi di si. Assemini, dove vivo ormai da 15 anni, ha una varietà di paesaggi incantevoli che spaziano dalla laguna alla montagna. Si trova in una posizione ottimale che permette di raggiungere facilmente spiagge, siti archeologici e tante altre meraviglie. Vivendo qui mi sono subito resa conto del suo potenziale turistico. Assemini finora è stata poco raccontata».

«Sono laureata come operatrice culturale per il turismo - prosegue - dopo la nascita di mio figlio è riemersa la mia più grande passione: la valorizzazione del territorio». Il 2020 ha dato un’ulteriore svolta alla sua idea? «In parte sì. Dopo il lockdown ho preferito non fare le vacanze fuori ma restare in Sardegna e riscoprire il mio territorio. Questo mi ha spinto più che mai a creare contenuti sul web e condividere About Assemini and more».

