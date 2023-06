Tutta Firenze cerca Kataleya 

FIRENZE. Ricerche no stop per trovare Kataleya, 5 anni, scomparsa sabato pomeriggio da un ex hotel occupato da un centinaio di abusivi in via Maragliano. La piccola peruviana abita lì con la madre, un fratellino e altri parenti, il padre è in carcere.

La madre l’ha cercata per ore, anche di notte, urlando il suo nome per le vie del quartiere. Ieri sera si è detta sicura che non si sia allontanata da sola, e di aver riferito ai carabinieri il nome di chi potrebbe averla presa. Ma dopo oltre un giorno di ricerche, erano poche le certezze e molti i timori. Gli adulti dell'ex Astor l’hanno vista l’ultima volta mentre giocava nel cortile dell’edificio. Le ripetute perquisizioni nello stabile di carabinieri e vigili del fuoco escludono che possa essere dentro.

Il bisticcio

Sono le 15 quando la madre rincasa e non vede la figlia. Nessuno sa niente ma una vicina le parla di un bisticcio tra bambine, con la sua figlia che piangendo è tornata in casa. Ma di Kataleya non ha altre notizie, pensava fosse con uno zio. Una telecamera puntata sul lato nord dell’ex hotel la mostra mentre esce da sola dal cancello e poi rientra. Qualcuno l’ha attirata fuori? Il cancello si apre facilmente. Altre immagini, dicono i carabinieri, mostrano andirivieni di adulti, tutti occupanti. Ogni ipotesi è valida: dall’allontanamento volontario all’intervento di un adulto, ovvero il rapimento. Un’amica della madre dice di aver ricevuto la telefonata di un uomo che in spagnolo le ha detto di avere lui la bambina, ma è un elemento tutto da verificare.

L’appello

Di mattina la madre Kathrina, 26 anni, ha riferito di uno screzio con una famiglia «al terzo piano perché facevano troppo rumore» e ha ricordato un’aggressione il 29 maggio per la disputa di un alloggio, in cui un sudamericano è precipitato in strada; per questo fatto avrebbero incolpato suo fratello «ma lui - ha detto - non c’entra niente».

RIPRODUZIONE RISERVATA