Tuteliamo per sempre la nostra terra 

I giovani camminano a passo svelto, non hanno alcuna intenzione di rinunciare a un tramonto da favola. A quel panorama che solo dal parco Salvatore Pala è possibile ammirare e immortalare con un selfie. Magnificenza isolana. «Questo è un angolo di paradiso», sussurra un ragazzo poco sopra la ventina: «Speriamo che a qualcuno non venga in mente di realizzare un parco eolico da queste parti, a Pattada». Concetti chiari, si fondono con il libro “Buongiorno SarDegna”, presentato venerdì sera proprio nel paese del Logudoro, a pochi metri da quella vista mozzafiato. L’opera dello scrittore, editore e imprenditore Sergio Zuncheddu ha coinvolto la comunità e toccato le coscienze.

Il dibattito

Un lavoro editoriale dai molteplici significati, capace di generare scossoni, idee brillanti e di ravvivare un confortante spirito d’appartenenza. E sullo sfondo sempre una terra magica, da tutelare a ogni costo perché troppo spesso in pericolo, maltrattata dagli “speculatori” di turno, agghindati da multinazionali senza scrupoli. Così, in tanti hanno raccolto l’invito dell’editore del gruppo L’Unione Sarda, delle associazioni Rinascere e Lamas e soprattutto della padrona di casa, l’archeologa Maria Antonietta Mongiu. La fine intellettuale ha preso la parola, dato il via alle discussioni: «In questa versione prosciugata del suo libro, Zuncheddu è arrivato all’essenziale: riporta cifre che tutti devono conoscere», ha ribadito l’intellettuale di Pattada. Poi, ha aggiunto: «Questo imprenditore ha avuto il coraggio di ribadire quanto siano inutili i comitati su comitati contro l’eolico, paese per paese, e le manifestazioni sotto al Consiglio regionale. I consiglieri non devono fare le manifestazioni: devono fare politica, dentro le istituzioni».

Lo spunto

La tutela del territorio, prima di tutto. Nel suo libro che sventola amore sconfinato per una regione dalle enormi potenzialità, Sergio Zuncheddu offre spunti di riflessione. A Pattada l’attenta sala li ha colti, li ha approfonditi e fatti propri. «Zuncheddu ha indicato un modo, una strada da perseguire: ammetto di essere rimasta impressionata», ha proseguito nel suo accalorato intervento Maria Antonietta Mongiu: «“Il Piano paesaggistico regionale esiste? Sì. Ha tutelato le coste? Sì. Allora lo estendiamo a tutta la Sardegna”, sono le parole di Sergio Zuncheddu. Renato Soru a suo tempo non lo portò in Giunta, sebbene fosse pronto: è stato un errore drammatico. Ecco perché mi rivolgo all’assessore regionale all’Urbanistica, Aldo Salaris, che è qui presente: si estenda il Ppr a tutta l’Isola, è uno strumento costituzionale». Infine la stoccata: «Dev’essere un imprenditore a dire queste cose, non la politica?».

Ragionamenti

A Pattada “Buongiorno SarDegna” ha lasciato il segno. Ha scoperchiato un sistema economico agonizzante, un’Isola in difficoltà. Al tempo stesso, ha favorito il dialogo e toccato nel profondo quei cittadini che vogliono reagire, che non intendono affatto rinunciare a un futuro roseo per i propri figli. «Come prima cosa occorre mobilitare le persone», afferma Pinuccio Deroma, dell’associazione Rinascere: «La partecipazione deve riprendere, altrimenti non sarà possibile selezionare una nuova classe dirigente: questa è la base per riuscire a cambiare le condizioni della nostra terra». Una Sardegna che ha bisogno di stare al passo con i tempi. Fedele al suo passato, da custodire gelosamente; consapevole del suo difficile presente, da scardinare a colpi di indubbie risorse. «Sono convinto che si debba ripartire dai piccoli centri, dove c’è poca omologazione e si punta ancora sull’identità», sentenzia Antonello Deiosso, ex primo cittadino di Pattada. Come dire, si va alla ricerca della dignità scalfita. Di un’Isola degna, come ama ripetere Sergio Zuncheddu da Burcei: «Perché qui abbiamo la metà del reddito pro-capite dei lombardi? Loro 40 mila euro, noi non arriviamo a 20 mila. Ecco, è inaccettabile, così come la situazione delle nostre infrastrutture». Serve una svolta virtuosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA