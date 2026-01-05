«Tuteliamo i murales di Pils» 

Torna in Consiglio ad Assemini il tema della tutela delle opere dell’artista asseminese Pils. Se un anno fa la consigliera Niside Muscas presentava un’interrogazione con la quale si chiedeva la tutela del patrimonio firmato Davide Pilloni, nell’ultimo consiglio comunale a pensarci è stato il gruppo di maggioranza “Assemini Insieme”. La raccomandazione, firmata da Silvia Aresu, Roberta Loi e Silvio Giacobbe, con l’appoggio dell’assessore Matteo Venturelli, punta a preservare il patrimonio lasciato dall’artista scomparso nel 2023. Noto per i murales che decorano Assemini, la Sardegna e l’Europa, Pils ha saputo raccontare l’identità del territorio con opere iconiche come “Metamorphosis” o l’omaggio alla Panada di via Sicilia.L’amministrazione dovrà verificare lo stato delle opere per avviarne la riqualificazione. I consiglieri chiedono il coinvolgimento della famiglia, in particolare del fratello Giuseppe, e degli amici storici per garantire che il restauro rispetti l’anima del lavoro di Pili. L’obiettivo è duplice: tutelare i murales come “beni inestimabili” della comunità e istituire una giornata in memoria dell’artista. (sa. sa. )

