«Tuteliamo i diritti dei bambini» 

Spiega la Garante: «Questo appello lo sto facendo in forma preventiva, non è un invito a trasgredire, ovviamente, ma a riflettere, a valutare cosa fare quando gli si presenterà il tema, a capire meglio di ciò di cui si parla. Il fatto che questo argomento sia proposto parallelamente alla maternità surrogata crea confusione e inficia la genuinità della proposta: le due cose non c’entrano l'una con l’altra, si abbinano per malizia politica, e questo non va bene, noi dobbiamo proteggere e tutelare tutti i bambini, che non hanno nessuna responsabilità di come sono venuti al mondo, e hanno tutti gli stessi diritti».

Il dibattito è aperto dopo l’appello della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu ai Comuni di tutta l’Isola per recepire l’invito dell’Unione europea ad attivarsi per evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei bambini. «Il certificato europeo di filiazione è uno strumento necessario per tutelare la circolazione delle persone di minore età nei diversi paesi europei e per godere di pieni diritti».

I primi cittadini di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari si sono già schierati, in Sardegna le prime ufficiali manifestazioni a favore arrivano dalle sindache di Elmas e Villamassargia, Maria Laura Orrù e Debora Porrà.

L’invito

Il dibattito è aperto dopo l’appello della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu ai Comuni di tutta l’Isola per recepire l’invito dell’Unione europea ad attivarsi per evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei bambini. «Il certificato europeo di filiazione è uno strumento necessario per tutelare la circolazione delle persone di minore età nei diversi paesi europei e per godere di pieni diritti».

Spiega la Garante: «Questo appello lo sto facendo in forma preventiva, non è un invito a trasgredire, ovviamente, ma a riflettere, a valutare cosa fare quando gli si presenterà il tema, a capire meglio di ciò di cui si parla. Il fatto che questo argomento sia proposto parallelamente alla maternità surrogata crea confusione e inficia la genuinità della proposta: le due cose non c’entrano l'una con l’altra, si abbinano per malizia politica, e questo non va bene, noi dobbiamo proteggere e tutelare tutti i bambini, che non hanno nessuna responsabilità di come sono venuti al mondo, e hanno tutti gli stessi diritti».

L’orientamento

Ancora: «I sindaci delle grandi città italiane si sono espressi, ora facciamo che in Sardegna ci sia un orientamento condiviso, che non si reagisca a macchia di leopardo. Il certificato europeo di filiazione - afferma Puligheddu - è un tema divisivo se letto in un’ottica puramente ideologica. In realtà si tratta di un valido strumento per la tutela dei diritti delle persone di minore età che hanno il sacrosanto diritto di circolare nei diversi Paesi e godere pienamente di quella conclamata dimensione europea propria dell’epoca attuale. La stessa circolazione però deve essere garantita al diritto dei minori ad avere una famiglia, un’identità, e a non essere discriminati per le condizioni dei genitori o per la loro nascita. Né devono ricadere sui minori le conseguenze delle scelte dei genitori».

Dunque, si chiede ai primi cittadini dei 377 comuni sardi di prendere una posizione responsabile, chiara e trasparente: «L’applicazione del certificato europeo in Italia e in Sardegna, è perfettamente compatibile con i diritti dell’infanzia. Occupiamoci, dunque, di tutti i bambini e le bambine presenti a qualsiasi titolo sul territorio regionale a prescindere dalle situazioni contingenti».

L’Anci

Dice il presidente dell’Anci Emiliano Deiana: «L’appello della Garante dell’infanzia è importante, perché riporta al centro il tema del certificato Ue di filiazione e i diritti delle bambine e dei bambini. I sindaci sardi hanno da sempre a cuore i diritti dell’infanzia, e organizzano una rete di servizi essenziali per il loro benessere e crescita fuori da ogni discriminazione e inopportune distinzioni. Certo, resta aperta la questione del recepimento del Parlamento che non può ignorare né le indicazioni della Ue né i diritti dei minori».

La campagna

Intanto la campagna “Caro sindaco trascrivi” di +Europa e Radicali - affinché negli atti di nascita si proceda nelle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali indicando entrambi i genitori – già diffusa a livello nazionale, approda anche in Sardegna.

Spiega Riccardo Lo Monaco, componente della direzione nazionale e fondatore di +Europa: «In queste ore sto inviando le lettere ai diversi sindaci, assessori e consiglieri comunali sardi nella speranza che anche la loro mobilitazione possa contribuire a risolvere una questione che riguarda la tutela dei minori». Già registrate le adesioni personali del consigliere comunale di Cagliari Matteo Lecis Cocco Ortu, e delle sindache di Elmas e Villamassargia. (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata