«Tuteleremo la nostra costa» 

«Il Governo Meloni sappia che difenderemo con fermezza la bellezza e l’identità del nostro territorio davanti alla scelta scellerata della speculazione eolica davanti alle coste della Riviera del Corallo». Lo dichiara il consigliere regionale Valdo Di Nolfo dopo la pubblicazione da parte della Capitaneria di Porto del divieto di transito fino al 30 ottobre in una porzione dello specchio d’acqua di fronte a Capo Caccia per indagini idrogeologiche: «Ancora una volta il Ministero non coinvolge gli enti locali e agisce in totale autonomia, incurante del territorio, del popolo sardo e del suo parlamento», sottolinea Di Nolfo: «La nostra Regione sta vigilando con la massima attenzione su ogni procedura e non lascerà passare nulla che comprometta il nostro paesaggio e il nostro mare». L’area interessata ricade all’interno della zona marina protetta e dunque è soggetta a vincoli insormontabili. «Le indagini avviate in questi giorni – conclude il consigliere – non devono ingannare i cittadini: non siamo davanti a un progetto imminente di pale eoliche, ma a rilievi preliminari che la legge non ci dà la possibilità di vietare. La battaglia inizia ora».

