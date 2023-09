«Tutelare il territorio  è soprattutto compito dei cittadini»  

La buona notizia è che a Cagliari non c’è nessun allarme rispetto al fenomeno dell’abusivismo edilizio. Quella brutta è che, comunque, il problema esiste e va gestito. «Come Procura della Repubblica siamo molto sensibili al tema dell'abusivismo, che si inserisce in un ambito più ampio di tutela del territorio», spiega il procuratore capo Rodolfo Sabelli, «ma la tutela del territorio non spetta solo alla magistratura o agli enti locali, spetta anzitutto ai cittadini e un protocollo come quello firmato con il Comune di Cagliari serve anche a sensibilizzare i cittadini alle loro responsabilità di tutela», aggiunge.

C’è un tema legato alla tutela del territorio, «quello sardo è bellissimo e fragile», dice Sabelli, «e la sua fragilità va protetta». E c’è un tema legato alla tutela della sicurezza, non solo della bellezza: «Perché quando un immobile abusivo viene realizzato al di fuori del controllo da parte delle istituzioni, magari è soggetto a rischio idrogeologico, o è inadeguato dal punto di vista strutturale, mettendo a rischio persone e cose», spiega ancora Sabelli. E se l’immobile abusivo da demolire ospita una famiglia o comunque delle persone, lì bisogna gestire situazioni sociali. E questo è un compito che spetta certamente al Comune e non alla magistratura. ( ma. mad. )

