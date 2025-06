Tutela speciale per il gioiello simbolo dell’abito tradizionale 

Un importante traguardo per il gruppo folk San Gabriele di Villagrande Strisaili. Dopo una lunga e complessa procedura, il caratteristico gioiello “Cancios de frenu”, esclusivo del costume tradizionale, viene finalmente tutelato. Il gruppo folk ha ricevuto l’attestato di registrazione per disegni e modelli dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, che sancisce la protezione del gioiello come elemento distintivo del costume di Villagrande Strisaili. Fabrizio Contu, presidente dell’associazione, affiancato dai collaboratori, dopo un lungo periodo di studi (basato su testimonianze storiche dei centenari che hanno concesso di vedere i propri gioielli antichi), ha avviato il progetto di tutela del gioiello. La procedura di registrazione è partita con il riconoscimento dei due modelli (con l’aggancio a cuore e quello a fiore) di “cancios” tradizionali, nella Camera di commercio, ufficio Marchi e Brevetti. Ora, il gruppo folk, titolare del deposito, ha consegnato copia del documento al Comune che si impegna a denunciare qualsiasi uso non appropriato del gioiello, che dovrà essere utilizzato solo nel costume femminile tradizionale del paese.

