Manifattura.
21 ottobre 2025 alle 00:26

Tutela diritti umani, giovani a confronto 

Rappresentanti di associazioni giovanili provenienti da tutto il Mondo a confronto sul tema della promozione dei diritti umani. Oggi, dalle 10 nella sala Auditorium di Sa Manifattura Tabacchi, prenderà il via ufficialmente il meeting internazionale “Connessioni 2025” che proseguirà fino a giovedì. Un’iniziativa promossa da Tdm 2000 International con la collaborazione dell’assessorato regionale del Turismo.

Oggi, alle 10, l’avvio ufficiale con i saluti e gli interventi del presidente della commissione bilancio del Consiglio Regionale Alessandro Solinas, del presidente dell’Ersu Marco Meloni e del presidente del consiglio comunale Marco Benucci. I circa 150 rappresentanti di associazioni giovanili provenienti da oltre 35 Paesi si incontreranno per condividere esperienze, buone pratiche e idee innovative sul tema della promozione dei diritti umani. “Connessioni 2025” si propone come un laboratorio di idee in cui la dimensione globale e quella locale si intrecciano per costruire percorsi comuni di cittadinanza, partecipazione e solidarietà.

Il meeting vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali locali e di realtà associative sarde, in un dialogo che vuole valorizzare le connessioni tra le esperienze internazionali e le energie del territorio, rafforzando il ruolo della Sardegna come crocevia di idee, culture e visioni per il futuro.
L’iniziativa parte di un percorso pluriennale di cooperazione giovanile internazionale promosso da Tdm 2000 International, rappresenta un’occasione unica per riflettere sul ruolo dei giovani come protagonisti attivi del cambiamento e per dare forma a nuovi progetti che mettano al centro la dignità, l’inclusione e i diritti fondamentali della persona.

