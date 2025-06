Tutela dell’ambiente, premiato il maresciallo 

È fra i cinque premiati in tutta Italia. Il maresciallo ordinario Pietro Paolo Settimino Stano, comandante della stazione di Cabras, ha ricevuto il premio nazionale per l’Ambiente dal comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo. La cerimonia si è svolta a Roma in occasione della festa per i 211 anni di fondazione dei Carabinieri e in coincidenza con la giornata mondiale dell’ambiente: il maresciallo Stano si è distinto in un’importante operazione a tutela dell'ambiente tanto che il Comando provinciale lo ha proposto per questo riconoscimento. Come ha sottolineato il comandante generale dell’Arma «il maresciallo Stano nel corso di un’indagine tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, insieme ai carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Cagliari, aveva individuato una discarica abusiva per autoveicoli, materiali ferrosi e oli esausti a Bauladu». Erano stati sequestrati un capannone e una porzione di terreno, all’altezza dello svincolo della 131, in cui erano stati accatastati pezzi di carrozzeria, sedili, motori, pneumatici, filtri olio e altri rifiuti pericolosi. Il titolare dell’attività era stato denunciato.

