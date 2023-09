Tutela dell’ambiente, laboratori e convegni 

Ha preso il via “Calasetta accessibile e sostenibile” appuntamento promosso dal Comune, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione e con il coordinamento organizzativo dall'associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

Tanti eventi in calendario, con iniziative a carattere culturale, approfondimenti tematici e il convegno aperto ai cittadini intervallato da iniziative volte a mettere in vetrina l’ambiente e a promuoverne il rispetto oltre che la valorizzazione. Oggi giornata ricca di appuntamenti con l’Ecoistituto Mediterraneo la mattina con attività volte a sensibilizzare alla responsabilità individuale e ai comportamenti sostenibili, sia con escursioni in canoa alla scoperta del paesaggio.

In serata al Museo d’arte contemporanea, spazio al laboratorio per bambini e ragazzi, “Secondo life, ricicliamo la plastica monouso trasformandola in opera d’arte”. Il programma della manfestazione calasettana dedicata alla sostenibilità toccherà il suo culmine nell’evento della serata, nella la Torre Sabauda. Un focus sul “Pianeta oceano” che avrà come protagonista Mariasole Bianco. (s. g. )

