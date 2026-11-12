La musica e le parole per sensibilizzare sulla salute mentale, promuovere la cultura dei diritti e riflettere su forza interiore e fragilità umane. È lo spirito di “Voices and Words for Mental Health”, il tributo che accompagnerà l’incontro “La salute mentale bene comune”, in programma lunedì alle 16 nello Spazio Pira di via Brigata Sassari. L’appuntamento rientra ne “Il mese dei diritti umani”, dal 10 novembre al 10 dicembre, dedicato a dignità, uguaglianza e diritti fondamentali.

Sul palco musicisti cagliaritani con brani di Chester Bennington, Amy Winehouse, Chris Cornell, Kurt Cobain e Dolores O’Riordan, Linkin Park, Nirvana. Dal rock al grunge, dal soul al jazz, tra canzoni che hanno raccontato sofferenza, vulnerabilità e speranza. Un progetto no-profit: l’iniziativa è infatti senza scopo di lucro - spiegano gli organizzatori - e i musicisti partecipano senza cachet. Tra le associazioni sostenute figurano Progetto Itaca e A.S.A.R.P. Il tributo sarà preceduto dal dibattito “La salute mentale bene comune”, con Gisella Trincas, Lorena Cordeddu, Alessandro Montisci, Caterina Deidda, Alessandro Coni e Silvia Paba. Al termine, il tributo con Paola Priola, Matteo Zanda, Simone Bitti ed Eleonora Carta. «Attraverso la musica - spiegano gli organizzatori - il progetto intende richiamare l’attenzione sull’importanza della salute mentale, favorire una maggiore sensibilità collettiva, e promuovere il valore dell’ascolto e della solidarietà».

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