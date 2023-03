Tutela della posidonia, una serie web 

Ci sarà anche un po’ di Sinis al World Water film festival alla Columbia University School e la Columbia Climate School di New York, iniziativa promossa dagli organizzatori del Summit delle Nazioni Unite sull’acqua. La web serie che ha lo scopo di sensibilizzare sulla salvaguardia della Posidonia spiaggiata, denominata “Posidonia Team”, è stata girata anche nella spiaggia di San Giovanni di Sinis. Il cortometraggio è stato realizzato dalla Karel Film Production per conto della Regione.

È una web serie di 10 puntate da un minuto ciascuna che ha l’obiettivo di spiegare perché le praterie di posidonia oceanica e i loro depositi in spiaggia siano un ecosistema fondamentale per tutelare il mare e ridurre il rischio di erosione della fascia costiera. I protagonisti sono due ragazzi che per caso si incontrano lungo il litorale del Sinis dove la battigia è ricoperta da cumuli di posidonia. Lui è un surfista che sta per ripulire la spiaggia. Lei invece combatte da sempre per il rispetto dell’ecosistema marino e quindi per la salvaguardia della posidonia spiaggiata. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg Med tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale. Al festival parteciperanno numerosi film provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di creare eventi di sensibilizzazione sul tema dell’acqua. ( s.p. )

