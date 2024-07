Tutela della posidonia: l’Area marina protetta piazza nuovi ormeggi 

Ventuno nuovi punti di ormeggio, la manutenzione di quelli vecchi e indicazioni chiare per le imbarcazioni sia in mare che all’interno del porto turistico di Villasimius. È il progetto da mezzo milione di euro (fondi Pnrr) predisposto dall’Area marina protetta di Capo Carbonara per preservare le praterie di posidonia oceanica e incrementare, appunto, le possibilità di ormeggiare di fronte alle coste di Villasimius. Dei 21 nuovi gavitelli cinque saranno posizionati a Porto Sa Ruxi, cinque a Cala Tramazzu, cinque sul versante ovest dell’isola dei Cavoli, cinque all’isola di Serpentara e uno - sempre nei pressi dell’isola dei Cavoli - nel punto dove si celebra ogni anno la Madonna del Naufrago. Le boe di ormeggio potranno essere utilizzate solo in condizioni di mare calmo (o, comunque, «in assenza di moto ondoso significativo»).

Circa settemila, in base al monitoraggio dello staff dell’Area marina, gli ormeggi da giugno a settembre solo nelle zone di Campulongu, Punta Molentis e Cala Is Cascias (Isola dei Cavoli). Numeri che hanno spinto ad incrementare gli ormeggi ma, soprattutto, a posizionarli in zone più sicure per quanto riguarda la tutela della posidonia. L’obiettivo, infatti, «è quello di gravare meno sulle tre aree che sono state monitorate per scongiurare una elevata concentrazione di imbarcazioni ed evitare danni alla posidonia».

