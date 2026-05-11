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Villamassargia.
12 maggio 2026 alle 00:11

Tutela dei prodotti alimentari: polemiche in Consiglio comunale  

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Anche Villamassargia adotta l’atto di revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti alimentari e di quelli agricoli ma le tempistiche di adozione dell’ordine del giorno portato avanti da Coldiretti innescano la contrarietà del consigliere di minoranza Fabio Secci (unico presente tra i 6 dell’opposizione) che si astiene.

«Coldiretti - ha spiegato la sindaca Debora Porrà - porta avanti una battaglia europea. Ci sono grosse falle a livello informativo riguardo al vero paese di produzione di un prodotto e dai Comuni arriva anche l’invito all’Anci affinché si faccia promotore di questa revisione. È indispensabile indicare il reale luogo d’origine di un prodotto ed il nostro istituto agrario Beccaria sta svolgendo una parte attiva nella campagna di sensibilizzazione». D’accordo nel merito, Fabio Secci contesta le tempistiche di adozione. «Quello del falso made in Italy e della tracciabilità dei prodotti è un problema serio e complesso che riguarda anche le fasi di lavorazione: basta che una qualunque di queste venga svolta in Italia per rendere l’intero prodotto italiano. Detto questo però, rilevo che le altre istituzioni sono andate molto più avanti di noi ed anche il Consiglio Regionale si è già espresso a favore. Arriviamo in ritardo con tempi sbagliati».

Nella seduta approvato (astenuto Secci) anche un adeguamento del piano triennale degli acquisti di beni e servizi. (s. f.)

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