Tutela dei ciclisti, incontro con la Polizia stradale 

Un mondo nascosto, affascinante, dove tutto deve essere programmato in anticipo nei dettagli e occorre muoversi con assoluta precisione. Le corse ciclistiche, soprattutto quelle importanti come il Giro d’Italia (ma il meccanismo è lo stesso per tutte) sono organizzazioni estremamente sofisticate e la loro sicurezza è il primo obiettivo. Soprattutto per gli “angeli custodi” dei corridori, quelli che li accompagnano sul percorso in moto, come la Polizia Stradale o le scorte tecniche della Federciclismo. E proprio Polstrada ed Fci sarda hanno collaborato, martedì, alla realizzazione dell’incontro formativo sul tema “Le competizioni ciclistiche su strada”, nel centro Congressi della Fiera. Nel ruolo di regista organizzativo, l’instancabile dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna, Giovanni Marzano, ben assecondato dal suo staff.

Qualificatissimo (anche perché l’incontro serviva da stage formativo per polizia e tesserati Fci) il campo dei relatori, con Eugenio Amorosa (onnisciente poliziotto di lungo corso, veterano del Giro d’Italia), Marina Notarrigo (vice prefetta aggiunta di Cagliari), Maria Bonoria Angius (vice questora della Polizia), il comandante della Polizia Municipale di Cagliari, Giambattista Marotto, il direttore di corsa Gavino Usai e il commissario di gara, Gianluca Menicucci. In sala rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, ma anche organizzatori di gare. Tra gli ospiti, oltre al presidente sardo della Federciclismo, Stefano Dessì, e a quello del Coni, Bruno Perra, Rosanna Lavezzaro, da circa un mese questora di Cagliari: «Per me è anche una bella occasione per presentarmi», ha detto, ricordando che «purtroppo mi sono occupata di ciclismo perché ero a Torino nel ‘95 quando ci fu l’incidente in corsa di Pantani e a Rimini nel 2004 quando fu trovato morto. Non sono una grande appassionata ma credo che il lavoro in sinergia sia fondamentale per la riuscita di ogni organizzazione».

Per intraprenderla, invece, serve tanto coraggio: i permessi da richiedere sono tanti, le dotazioni di sicurezza necessarie e sempre più raffinate, la gestione dell’evento complessa, la scelta dei percorsi basilare. Tutto per offrire agli atleti la migliore possibilità di competere e al pubblico quella di godere di uno spettacolo che, lo ha ricordato Amorosa nella sua apprezzatissima esposizione - con buona pace di chi si lamenta per la chiusura (anzi “sospensione”) del traffico -, «è un diritto sancito da ben due articoli della nostra Costituzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA