Tutela ambientale, un piano per Is Pruinis 

Collegare il centro urbano a Is Pruinis per rendere fruibili le aree verdi e quanto la natura offre nella località particolarmente amata dagli antiochensi. È l’obiettivo del Comune che, con la partecipazione al bando promosso dall’assessorato regionale all’Ambiente ha ottenuto 1 milione e 200 mila euro per la protezione e la preservazione della natura. In modo particolare, il progetto riguarda la salvaguardia della zona di Is Pruinis, località costituita da un habitat naturale di pregio con flora e fauna da salvaguardare, classificata sito di interesse comunitario.

L’ambiente

«È previsto ripristino degli argini della zona umida e dei camminamenti per le passeggiate e i trekking - dice il vice sindaco Francesco Garau - verranno realizzati nuova segnaletica e aree di avvistamento per beneficiare della fauna presente. Si tratta di un progetto fondamentale, estremamente importante, soprattutto per il collegamento che avverrà tra la città e la spiaggia di Is Pruinis, di rilievo sia per la sua estensione, sia per le biodiversità presenti». Un lavoro importante e imponente per un’area che ha un’estensione di circa 90 ettari ed è caratterizzata da una laguna chiamata de Sa Punta e SʹAlliga o Is Pruinis, la cui superficie di circa 100 ettari comprende una piana retro litorale ricoperta da steppe salate.

Le lagune costiere

La Zsc, Zona speciale di conservazione, è composta da diversi habitat e i più rappresentativi sono le “Lagune costiere”, le “Steppe salate del mediterraneo ”, i “Pascoli inondati mediterranei” ed infine le “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoØatlantici”. Grande soddisfazione per l’esito positivo alla partecipazione al bando anche da parte del sindaco Ignazio Locci che per il prossimo futuro vede un collegamento tra la città e la località al centro del progetto. «Nella nostra programmazione avevamo inserito la valorizzazione del Sic più vicino al centro urbano, che si collega con lo stagno di Sa Punta e S’Alliga e la zona di Is Pruinis, verso la quale intendiamo aprirci ma con cautela e rispetto - ha detto Locci - un primo progetto con il quale riusciremo a fare tanto, ma l’obiettivo, ben più ampio, è creare una connessione tra la città e queste bellissime aree naturalistiche».

