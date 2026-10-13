Tutela ambientale, un milione di euro per gli interventi 

Gavoi rafforza la propria idea di futuro sostenibile grazie a un nuovo progetto. “Gavoi i luoghi del territorio in città” nei giorni scorsi ha avuto il via libera della Regione con un finanziamento da 1 milione di euro, che segue la presentazione del Comune nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027. L’iniziativa è legata alla “Città ambientale della Barbagia” promossa dall’Unione dei Comuni. Punta a un sistema integrato di infrastrutture ambientali tra tessuto urbano, boschi, corsi d’acqua, paesaggio agricolo e spazi naturali. Spiccano, in particolare, il rafforzamento dei corridoi verdi lungo il Rio de Bidda e i suoi affluenti, la messa a dimora di nuove alberature e specie vegetali coerenti con il contesto ambientale, la riqualificazione degli spazi pubblici e interventi di rinaturalizzazione del suolo urbano.

Previsti il miglioramento della permeabilità dei terreni, la gestione sostenibile delle acque e la creazione di condizioni favorevoli alla biodiversità. Diversi gli studiosi in campo. Il gruppo di lavoro è coordinato da Giovanni Maciocco, con il coordinamento operativo di Giuseppe Onni e il contributo di Damiano Muru, esperto in scienze ambientali, Gabriele Bennati, esperto in sistemi informativi e cartografici, e la collaborazione di Mauro Lai.

«Il nostro compito - dice Maciocco - è affermare nel territorio dei paesi il diritto alla città e immaginare un modello alternativo alla città densa, urbano per la bassa densità che non sia chiuso su modelli predeterminati ma aperto a nuove possibilità». Soddisfatta la sindaca Claudia Sedda, pronta ad avviare le fasi di attuazione. Ringrazia il lavoro svolto dall’amministrazione guidata da Salvatore Lai: «È un investimento che guarda al futuro per coniugare tutela ambientale, valorizzazione del paesaggio e qualità della vita». (g. i. o.)

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