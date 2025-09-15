Tutela ambientale, patto tra Comune e Wwf 

Promuovere azioni condivise di tutela ambientale, prevenzione e rispetto del benessere animale, rafforzando il rapporto tra istituzioni, associazioni di settore e cittadini. Questo l’obiettivo del protocollo siglato dall’amministrazione comunale con il Wwf.

A firmarlo l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi e il rappresentante regionale dell’associazione ambientalista Antonio Cau. Un nuovo tassello che – spiegano dal Comune – si inserisce nel quadro di un’alleanza virtuosa, che intende sensibilizzare e coinvolgere la comunità in pratiche sostenibili e di tutela del patrimonio naturale locale e fa seguito all’impegno già avviato con le associazioni Legambiente e Rebelterra. «Questa nuova firma rappresenta un altro passo importante per la nostra città – ha spiegato l’assessora Giua Marassi –. Lavorare insieme alle associazioni come il Wwf Italia ci permette di mettere in campo azioni concrete per la tutela del nostro territorio. La collaborazione tra pubblico e volontariato è fondamentale per creare un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente».

In particolare, «il focus in questo caso riguarda più da vicino la tutela del verde e degli animali, parchi e riqualificazione del verde urbano», ha detto l'assessora, ribadendo che «il tema rientra fra le priorità dell'agenda ambientale dell’amministrazione comunale».

