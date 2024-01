Tuta in fiamme: muore a 75 anni 

È morto mentre cercava di spegnere le fiamme che avevano avvolto i pantaloni della sua tuta. Per Giuseppe Scano, 75enne originario di Villamar ma da anni residente a Furtei, non c’è stato nulla da fare. Lo hanno trovato ieri pomeriggio ma probabilmente era morto dal giorno prima: il corpo riverso sul pavimento del bagno dove l’uomo aveva cercato di attingere l’acqua per spegnere il fuoco innescato forse da una scintilla sprigionata dal camino. A ucciderlo sarebbe stato un infarto.

L’allarme

La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio dai vigili del fuoco e dai carabinieri, intervenuti a seguito della chiamata di una sorella che da due giorni non riusciva a parlargli: dopo aver tentato inutilmente di chiamarlo al telefonino, ieri mattina si è presentata al portone dell’abitazione di via Cagliari, ma dall’interno non rispondeva nessuno. Immediata la chiamata ai carabinieri e al 118 che non riuscendo a entrare nell’abitazione hanno chiamato i vigili del fuoco. Pochi minuti dopo una squadra inviata dal comando del 115 di Cagliari ha raggiunto il centro del piccolo paese della Marmilla: i vigili del fuoco hanno sfondato una finestra, hanno raggiunto il bagno e scoperto il corpo senza vita dell’anziano. Giuseppe Scano era a terra, i pantaloni della tuta bruciati e la casa piena di fumo. Secondo l’ipotesi degli investigatori, sarebbe stata proprio una scintilla partita dal caminetto a raggiungere i vestiti dell’anziano che, preso dal panico, si sarebbe diretto in bagno per spegnere le fiamme. In quel momento, forse per la paura o per il fumo denso, il pensionato ha avuto un infarto. Sul posto oltre a 118, vigili del fuoco e carabinieri è intervenuto il medico legale.

Il paese

Giuseppe Scano viveva da solo ed era seguito dagli assistenti sociali del Comune di Furtei. Aveva lavorato come servopastore, da tempo conduceva un’esistenza riservata nel paese in cui aveva scelto di vivere. «Non possiamo che rattristarci per quel che è accaduto ed esprimere la nostra vicinanza alla famiglia», sono le parole del sindaco Nicola Cau. La salma è stata trasportata al cimitero di Villamar in attesa del nullaosta della Procura per la celebrazione dei funerali. ( m. c. )

