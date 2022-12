Turritania, il botto di fine anno 

«Sul bavero della giacca del 2022 mi appunto da una parte la riapertura del Padiglione Tavolara e dall’altra il progetto di edilizia abitativa dell’ex Hotel Turritania». Il sindaco Nanni Campus ha scelto queste due opere da un lungo elenco come simbolo del lavoro fatto dalla sua Giunta «e dai funzionari e dagli uffici». E ha aggiunto: «Nel 2023 si apriranno i cantieri e in questi 3 anni e mezzo di mandato abbiamo ottenuto tra Pnrr, Regione Sardegna e Ministeri vari finanziamenti per 124 milioni e 500 mila euro». Un pirotecnico Campus si potrebbe dire vista l’energia messa nella conferenza stampa di fine anno: «Siamo una delle pochissime città italiane dove i botti sono vietati tutto l'anno, non solo a Capodanno. Il botto lo facciamo con l'annuncio sul futuro di uno dei simboli del centro storico».

L'ex Hotel Turritania

Da albergo chiuso quasi mezzo secolo fa al ritorno alle origini dello scopo col quale lo aveva pensato l'architetto Vico Mossa a fine anni '40: edilizia residenziale sociale, o housing sociale come viene chiamata oggi. Il tema sul futuro del Turritania ha animato le discussioni dei sassaresi almeno una volta l'anno nell'ultimo trentennio. Basti dire che ancora ci sono i fautori dell'abbattimento per migliorare la viabilità. I progettisti Giangiuliano Mossa (figlio di Vico) e Francesco De Rosa hanno presentato il progetto di ristrutturazione dell'edificio imbruttito dall'incuria e dal degrado che neppure la gigantesca tartaruga realizzata sulla facciata sette anni dall'artista Ericailcane riesce a nascondere. Verranno ricavati 18 appartamenti da destinare a famiglie bisognose, anche mono-genitoriali, anzani, studenti, impiegati fuori sede o immigrati. L'opera comprende spazi comuni e polivalenti di quartiere, tra cui giochi per i piccoli, palestra, sala studio, un giardinetto, sedi per associazioni e altro. L’importo su cui può contare il Comune è di oltre 5 milioni e mezzo ai quali si aggiunge un altro milione di bonus (il 20%) grazie alla celerità con cui l’Amministrazione ha dato l’avvio all’iter per far partire l’appalto.

Le opere principali

Della riapertura del Padiglione Tavolara nei Giardini Pubblici si è detto molto, anche se solo tra qualche anno si capirà se può davvero diventare il Museo dell'artigianato e del design come nelle intenzioni della Regione: «Sassari vuole riappropriarsi di quella leadership regionale che aveva a metà del Novecento» ha detto il sindaco. Altri simboli della città e della sua lentezza amministrativa: il centro intermodale e il Mercato Civico. Il sindaco Campus ha esibito i dati: «Per il Centro Intermodale sono stati predisposti i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica del recupero e ristrutturazione dell’ex Centrale Elettrica e del parcheggio su via XXV aprile con la piazza sovrastante su Corso Vico. Si è poi già accantierata l'impresa per il restauro e recupero come Mercato Comunale del vecchio Mercato Civico , pensilina liberty inclusa. Progetto completamente rimodulato nell’ambito dei finanziamenti degli Interventi Territoriali Integrati finanziati dalla precedente giunta».