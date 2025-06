Turri porta l’Okky in finale 

L’Okky Villanova è la prima finalista per il titolo Msp Over 50. La squadra allenata da Massimo Cappai ha staccato il pass per giocarsi l’ultimo atto del campionato, imponendosi per 3-1 sulla Pgs Audax Frutti d’Oro. Nel posticipo di stasera invece verrà decisa l’altra finalista tra I Quartieri/De Amicis e la Mediterranea, una sfida che si annuncia molto combattuta preceduta anche da qualche polemica.

Okky in finale

Al Comunale di Elmas sono i biancoverdi a passare in vantaggio poco dopo il 10’ grazie a Branca, che sfrutta un’incertezza della retroguardia avversaria e batte a rete. Il caldo e il vento non condizionano una sfida ben giocata dalle due squadre, che i cagliaritani riportano in parità su rigore, concesso per atterramento di D’Aniello e trasformato da Piroddi.

Nella ripresa la partita si mantiene su buoni ritmi, ma a dieci minuti dal termine, complice anche il calo dei capoterresi, Turri sale in cattedra: prima siglando il vantaggio su assist filtrante di Sanna, e poi nel finale, servendo a D’Aniello il pallone del definitivo 3-1.

L’altra sfida

Intanto questa sera con calcio d’inizio fissato per le 21, all’Omega di Sestu, il derby cagliaritano tra I Quartieri/De Amicis e Mediterranea decreterà la seconda finalista. Da una parte ci sono i campioni in carica, che hanno dominato la prima fase del torneo. Reduci dalla conquista della Coppa Italia, arrivano alla semifinale di oggi dopo aver eliminato ai quarti la Nivea Karalis.

«Le sensazioni sono positive» ammette Massimiliano Piras, 53enne capitano della squadra allenata da Gianfranco Pau. «Partiamo favoriti anche se ogni gara fa storia a sé, ma sarebbe un peccato non arrivare in finale. Loro sono la nostra bestia nera. Non abbiamo mai vinto durante la stagione, ma c’è fiducia. Speriamo sia una partita corretta».

La polemica

Dall’altra parte c’è un’agguerrita Mediterranea, che nel turno precedente ha estromesso il Real Putzu di misura. Dopo una stagione regolare chiusa al quarto posto, la squadra del vicepresidente e allenatore Davide Seguri, cerca di fare lo sgambetto alla corazzata biancorossa. Il 56enne tecnico cagliaritano accende la sfida con una stoccata.

«Sono una bella squadra, ma tesserano giocatori di cui non dispongono durante la stagione perché militano in altri campionati, per utilizzarli solo nelle partite decisive a fine torneo. Questo non è molto corretto», è la sua stoccata.

Quanto alla partita di questa sera Seguri è fiducioso. «Ce la giocheremo, per noi è già un successo essere arrivati fin qui. Poi, che vinca il migliore».

