Turnover sbagliato, Pioli in discussione 

A riprova di quanto il mondo del calcio viva di momenti, badando poco al lungo periodo, basti guardare alle polemiche esplose nel mondo Milan dopo l’inatteso ko col Monza.

Una sconfitta maturata nei minuti di recupero e coi rossoneri in dieci per l’espulsione di Jovic: eppure, nonostante il recente filotto di vittorie che hanno riportato il Diavolo a ridosso della Juventus e anche a fare un pensierino a una grande rimonta sull’Inter, la battuta d’arresto ha acceso roventi polemiche e fatto finire nell’occhio del ciclone l’allenatore Stefano Pioli, capace appena due stagioni fa di vincere lo scudetto. Nel mirino dei critici le scelte nella formazione, il turnover e la gestione del match.

Il tecnico

«Abbiamo commesso errori che hanno pregiudicato la partita», ha ammesso lo stesso tecnico, «ma abbiamo dimostrato di avere le qualità per riprenderla. Dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi. Abbiamo sbagliato troppo».

Vincere avrebbe significato scavalcare la Juventus al secondo posto e avere davanti solo i cugini dell’Inter, ora distanti 11 punti (e con una partita da recuperare). Invece nulla. Così ecco il dito puntato contro le scelte dell’allenatore. Soprattutto quelle di Jovic (cacciato per l’imperdonabile gomitata a Izzo) e Chukwueze (anonimo). «Pulisic non si era allenato sabato perché era ancora stanco, doveva giocare Leao ma ha interrotto la rifinitura e non se la sentiva per un risentimento al polpaccio», ha spiegato Pioli, che in ogni caso ammette: «È una sconfitta che fa veramente male per come è arrivata. Una serata storta. Nel primo tempo la squadra doveva essere più veloce, il Monza ci ha aspettato e si è messo dietro: per dare ritmo bisogna essere in due. La partita è cambiata in peggio con l’espulsione. Dovevamo essere più attenti e lucidi». Certo una volta raggiunto il pareggio a 2’ dalla fine «non devi andare al raddoppio ma lasciare l’uno contro uno, perché poi lasci libero fuori area l’uomo che trova il gol della domenica». Troppi i gol subiti in trasferta, «qualcosa da migliorare».

In Europa

Resta l’obiettivo Europa League. Il ritorno dei sedicesimi di finale col Rennes si gioca giovedì, la qualificazione ssembra in cassaforte dopo il 3-0 dell’andata. «Maanche il campionato deve motivarci», ha chiuso l’allenatore, «il terzo posto non è ancora solido e il secondo non è così lontano. Dobbiamo riscattarci».

