Turno di riposo rigenerante per la tharros bonorva battuto, ma anche i rivali corrono 

Tharros 2

Barisardo 0

Tharros (4-4-2) : Cabasino, Perilli, Facelli, Boi, Panza, C. Sanna (11’ pt Foddis), Lonis, Silva, Calaresu (37’ st Ferrari), Atzori, A. Sanna. In panchina Mereu, Enna, Sardo, Fresu, Spiga, Piras, Manca. Allenatore Lai.

Barisardo (4-3-3) : Pisu, Fredrich, Restivo, Sakho, Sanchez, Soilihi, Petit, Sow, Bitep (32’ st Donchovski), Mastropietro (18’ st El Marin), Nunes (8’ st Oli Oro). In panchina Daga, Tiesse, Arcaro, Guglielmone. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 3’ pt Andrea Sanna, 38’ st Boi.

Note : espulso Bonomi per proteste (allenatore Barisardo) all’intervallo; ammoniti Facelli, Panza, Silva, Sakho, Soilihi e Bitep. Recupero 2’ pt – 3’ st. Spettatori 250.

Terralba. Importante vittoria in chiave salvezza per la Tharros che, con un gol per tempo, batte il Barisardo 2-0. I biancorossi, per l’occasione in campo al “Remigio Corda” di Terralba a causa dei lavori iniziati al Comunale di Oristano, sono riusciti a sbloccare il risultato a inizio gara, a contenere gli attacchi ospiti in avvio di ripresa e a chiudere i conti nei minuti finali.

Al 3’ gli oristanesi sbloccano il risultato: Calaresu dalla trequarti d’attacco cerca e trova l’inserimento di Andrea Sanna che controlla e dal limite scavalca Pisu con una precisa conclusione. All’11’ i padroni di casa devono rinunciare a Cristian Sanna, out per infortunio. Al 29’ su una palla recuperata da Lonis ci provano Calaresu e Sanna, ma le conclusioni vengono ribattute. Al 43’ ultima occasione della frazione arriva sulla testa di Andrea Sanna, ma Pisu para.

Nella ripresa il Barisardo porta il baricentro in avanti alla ricerca del pareggio. Al 4’ Cabasino risolve una situazione delicata su un piazzato di Sakho. Al 13’ Oli Oro da destra conclude fuori di poco. Nel finale rimette la testa avanti la Tharros. Al 31’ e al 33’ è Calaresu a non concretizzare da buona posizione. Al 35’ Sanna non approfitta di un errore di Pisu. Al 38’ chiude i conti capitan Boi con un destro potente dal cuore dell’area.

