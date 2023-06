«Turni più lunghi per ridurre i disagi» 

Turni più lunghi, fino alle 23, e aperture straordinarie della radioterapia del Businco ogni sabato mattina: la direzione generale del Brotzu avvia un piano per ridurre i disagi dei pazienti in cura nell’ospedale oncologico di Cagliari, dove è in corso un ammodernamento degli impianti che ha ridotto il numero di macchinari a disposizione. Ad annunciarlo è stat a la direttrice generale Agnese Foddis, intervenuta nella trasmissione “Caffè corretto” di Radiolina, condotta da Maria Francesca Chiappe. «Capisco la preoccupazione che hanno avuto i pazienti nel leggere le notizie degli ultimi giorni. Stiamo dotando il reparto di radioterapia di tecnologie all’avanguardia, che consentiranno di evitare i viaggi fuori dalla nostra regione». Per qualche mese, però, ci saranno meno macchinari a disposizione per le cure dei tumori alla prostata e alla mammella. «Tre apparecchiature garantiranno fino a luglio le prestazioni sanitarie. Dopo le macchine diventeranno due, ma le cure saranno assicurate», dice Foddis. I l reparto seguirà orari più lunghi: «Ora le sedute si svolgono fino alle 20, dalla settimana prossima andranno avanti fino alle 23. E faremo in modo di lavorare anche il sabato mattina. La direzione generale dell’assessorato alla Sanità», conclude la manager, «ha trovato un accordo per aumentare l’importo delle prestazioni aggiuntive dei medici».

Intanto l’Usb sanità per oggi ha organizzato una giornata di protesta davanti all’Oncologico. L’appuntamento è alle 10 in via Jenner per chiedere la riapertura di reparti soppressi e denunciare la carenza di personale.

